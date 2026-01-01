HBO Max'in Ocak İçerik Takvimi Açıklandı! Beklenen Dizi Geliyor

Bir yıl daha geride kalırken HBO Max'ten 2026'ya harika bir başlangıç yapmanızı sağlayacak duyuru geldi. Bu ayın ilerleyen günlerinde dijital yayın platformuna eklenecek olan yeni içerikler bir hayli eğlenceli zaman geçirmenize yardımcı olacak gibi görünüyor. Başta A Knight of the Seven Kingdoms olmak üzere birçok yapım, ekran başından ayrılamamanıza neden olabilir.

HBO Max İçerikleri (1 Ocak 2026)

Heretic (Film): 1 Ocak

1 Ocak The Hunger Games: Mockingjay Part 1-2 (Film): 1 Ocak

1 Ocak Challengers (Film): 6 Ocak

6 Ocak Creed Serisi (Film): 6 Ocak

6 Ocak Yeşim Ustaoğlu Seçkisi (Film): 7 Ocak

7 Ocak Bones and All (Film): 7 Ocak

7 Ocak Saltburn (Film): 8 Ocak

8 Ocak The Pitt (Yeni Sezon): 9 Ocak

9 Ocak Industry (Yeni Sezon): 12 Ocak

12 Ocak Small Things Like These (Film): 14 Ocak

14 Ocak The Young Pope (Tüm Bölümler): 14 Ocak

14 Ocak The New Pope (Tüm Bölümler): 14 Ocak

14 Ocak Seren Yüce Seçkisi (Film): 14 Ocak

14 Ocak Together (Film): 15 Ocak

15 Ocak A Knight of the Seven Kingdoms (Yeni Dizi): 19 Ocak

19 Ocak Duvara Karşı (Film): 21 Ocak

21 Ocak Better Man (Film): 22 Ocak

22 Ocak May December (Film): 22 Ocak

22 Ocak İşe Yarar Bir Şey (Film): 27 Ocak

27 Ocak Anatomy of a Fall (Film): 28 Ocak

28 Ocak Dream Scenario (Film): 28 Ocak

28 Ocak Portrait of a Lady on Fire (Film): 28 Ocak

28 Ocak The Fabelmans (Film): 28 Ocak

28 Ocak Dargeçit (Film): 29 Ocak

29 Ocak Hiçbir Şey Normal Değil (Film): 29 Ocak

29 Ocak İlk ve Son (Yeni Sezon): 30 Ocak

HBO Max Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre Ocak ayının ilk birkaç günü boyunca yeni filmler seyredeceğiz. Daha sonra 9 Ocak ve 12 Ocak'ta The Pitt ile Industry'nin büyük bir merakla beklenen yeni sezonu yayınlanacak.

Game of Thrones'un yeni yan dizisi (spin-off) A Knight of the Seven Kingdoms, 19 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak. George R.R. Martin'in romanından uyarlanan bu yapım, Sör Uzun Duncan ile cesur ve maceracı yaveri Egg'in maceralarını merkezine alacak. Olaylar, ustası öldükten sonra onun zırhını alıp kendini şövalye ilan eden Dunk'ın yollarının Egg ile kesişmesinden sonra gelişecek.

Ayın sonuna doğru İlk ve Son'un iple çekilen yeni sezonu HBO Max üzerinden yayınlanacak. İlk olarak BluTV'de başlayan, daha sonra BluTV'nin dönüştürülmesi ile yeni yayın yeri HBO Max olan bu dizi, her sezonda farklı bir çiftin ilişkisini konu ediniyor. İlk sezonda Özge Özpirinççi ile Salih Bademci tarafından canlandırılan çiftin ilişkisi mercek altına alırken ikinci sezonda ise dizide Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe yer aldı.