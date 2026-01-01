HBO Max'in Ocak İçerik Takvimi Açıklandı! Beklenen Dizi Geliyor
HBO Max, Ocak 2026'da yayınlanacak dizi ve filmleri açıkladı. Listede yeni Game of Thrones dizisi, İlk ve Son'un yeni sezonu ve daha pek çok yapım var.
Bir yıl daha geride kalırken HBO Max'ten 2026'ya harika bir başlangıç yapmanızı sağlayacak duyuru geldi. Bu ayın ilerleyen günlerinde dijital yayın platformuna eklenecek olan yeni içerikler bir hayli eğlenceli zaman geçirmenize yardımcı olacak gibi görünüyor. Başta A Knight of the Seven Kingdoms olmak üzere birçok yapım, ekran başından ayrılamamanıza neden olabilir.
HBO Max İçerikleri (1 Ocak 2026)
- Heretic (Film): 1 Ocak
- The Hunger Games: Mockingjay Part 1-2 (Film): 1 Ocak
- Challengers (Film): 6 Ocak
- Creed Serisi (Film): 6 Ocak
- Yeşim Ustaoğlu Seçkisi (Film): 7 Ocak
- Bones and All (Film): 7 Ocak
- Saltburn (Film): 8 Ocak
- The Pitt (Yeni Sezon): 9 Ocak
- Industry (Yeni Sezon): 12 Ocak
- Small Things Like These (Film): 14 Ocak
- The Young Pope (Tüm Bölümler): 14 Ocak
- The New Pope (Tüm Bölümler): 14 Ocak
- Seren Yüce Seçkisi (Film): 14 Ocak
- Together (Film): 15 Ocak
- A Knight of the Seven Kingdoms (Yeni Dizi): 19 Ocak
- Duvara Karşı (Film): 21 Ocak
- Better Man (Film): 22 Ocak
- May December (Film): 22 Ocak
- İşe Yarar Bir Şey (Film): 27 Ocak
- Anatomy of a Fall (Film): 28 Ocak
- Dream Scenario (Film): 28 Ocak
- Portrait of a Lady on Fire (Film): 28 Ocak
- The Fabelmans (Film): 28 Ocak
- Dargeçit (Film): 29 Ocak
- Hiçbir Şey Normal Değil (Film): 29 Ocak
- İlk ve Son (Yeni Sezon): 30 Ocak
HBO Max Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre Ocak ayının ilk birkaç günü boyunca yeni filmler seyredeceğiz. Daha sonra 9 Ocak ve 12 Ocak'ta The Pitt ile Industry'nin büyük bir merakla beklenen yeni sezonu yayınlanacak.
Game of Thrones'un yeni yan dizisi (spin-off) A Knight of the Seven Kingdoms, 19 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak. George R.R. Martin'in romanından uyarlanan bu yapım, Sör Uzun Duncan ile cesur ve maceracı yaveri Egg'in maceralarını merkezine alacak. Olaylar, ustası öldükten sonra onun zırhını alıp kendini şövalye ilan eden Dunk'ın yollarının Egg ile kesişmesinden sonra gelişecek.
2025'in En İyi Dizileri Belli Oldu! Netflix Yıla Damga Vurdu
Yılın bitmesine çok az az bir süre kalmışken 2025 yılının en iyi dizileri açıklığa kavuştu. İşte bu yıl tüm dünyayı etkileyerek öne çıkan o diziler!
Ayın sonuna doğru İlk ve Son'un iple çekilen yeni sezonu HBO Max üzerinden yayınlanacak. İlk olarak BluTV'de başlayan, daha sonra BluTV'nin dönüştürülmesi ile yeni yayın yeri HBO Max olan bu dizi, her sezonda farklı bir çiftin ilişkisini konu ediniyor. İlk sezonda Özge Özpirinççi ile Salih Bademci tarafından canlandırılan çiftin ilişkisi mercek altına alırken ikinci sezonda ise dizide Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe yer aldı.