Jason Momoa Açıkladı: Aquaman Rolünde Devam Edecek mi?

Son dönemde pek çok DC sinematik evren oyuncusunun rolünü bırakmasının ardından Aquaman rolündeki Jason Momoa'nın akıbeti de merak konusuydu ancak görünüşe göre Momoa meslektaşlarına katılmıyor ve Aquaman rolünü üstlenmeye devam edecek.

Hafta başında Momoa Instagram hesabından DC filmlerinin yeni yöneticileri Peter Safran ve James Gunn ile bir toplantı yaptığını açıkladı. Doğal olarak, bu toplantı herkesin konuşmasına neden oldu ve Sundance'te Variety tarafından anlaşılır bir şekilde hakkında sorular soruldu.

Momoa (anlatıcılığını yaptığı) Deep Rising belgeselinin tanıtımını yaparken, ileride DC filmlerinde Aquaman'i oynamaya devam edeceğini doğruladı. Bu, 2016 yapımı Batman v Superman'den bu yana üstlendiği bir rol ve bu yıl çekilmesi planlanan Aquaman ve Kayıp Krallık'ta da devam edecek.

Jason Momoa, Aquaman Rolünü Oynamaya Devam Edecek

Gunn ve Safran DC filmlerinin başına getirilmeden önce ve özellikle de getirildikten sonra, hangi oyuncuların devam edeceğini tahmin etmek bir oyun hâline gelmişti. Momoa şimdi Joaquin Phoenix, Robert Pattinson ve (belki de) Margot Robbie gibi önümüzdeki birkaç yıl içinde gelecek DC filmlerinde hâlâ geleceği olan diğer oyuncuların arasına katılıyor. İlginçtir ki Momoa, Aquaman'den daha fazla role de sahip olabilir, öyle ki son birkaç haftadır kendisinin de hayranı olduğu ve bir zamanlar 2010'larda oynaması planlanan Lobo'yu oynayabileceğine dair söylentiler dolaşıyor. Söylentileri bizzat doğrulamadı ama gelecekte başka DC karakterlerini de canlandırabileceğini söyledi.

Bazı aktörler geçmişte süper kahraman serilerinde birden fazla rol oynamışlardı. Örneğin Alfre Woodard, Kaptan Amerika'da küçük bir karakter olarak yer almıştı ve Civil War'da küçük bir karakter olarak yer aldıktan sonra Luke Cage'de Mariah Stokes rolüyle daha önemli bir rol üstlenmişti ancak Momoa'nın tekil ve uyumlu bir evrende farklı roller üstlenmesi (ve bunların küçük karakterler olmayacağı tahmin edilebilir!) DC evreninin âdeta düzenlendiği şu dönemde ilginç bir karışıklığa yol açabilir.

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