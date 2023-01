Sıradaki Superman Kim: Euphoria Dizisinin Yıldızı İddiası Doğru mu?

Geçtiğimiz ay Henry Cavill'in Superman rolünden ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Superman rolü ile hayranları artan ve beğeni toplayan Henry Cavill, farklı projelerden yer almaya büyük bir hızla devam ediyor. Bu esnada da Superman hayranları, karakteri canlandıracak yeni ismi merak etmeye başladı.

HBO'nun popüler dizisi Euphoria'nın yıldızı Jacob Elordi'nin sıradaki Superman olacağına dair iddialar ortaya atılmaya başladı. DC Stüdyoları'nın patronu James Gunn da söylentiler hakkındaki sorulara cevap verdi.

56 yaşındaki yönetmen ve yapımcı olan Gunn, Elordi'nin başını Superman'in bedenine shop yapan ve "Fikriniz nedir?" sorusu iletilen bir tweeti alıntılayarak cevap verdi. Gunn, şu şekilde bir tweet attı:

"Benim fikrim, Superman rolüne henüz kimsenin seçilmediği. Benim için oyuncu seçimi senaryo bittiğinde ya da bitmeye yaklaşınca yapılır ve daha bitmedi. Yakında bazı şeyler duyuracağız ama Superman'i kimin oynayacağı bunlardan biri değil."

My thoughts are no one has been cast as Superman yet. Casting, as is almost always the case with me, will happen after the script is finished or close to finished, and it isn’t. We’ll announce a few things in not too long, but the casting of Superman won’t be one of them. 🧜‍♂️ https://t.co/2SGWV2RSI7