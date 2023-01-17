Sıradaki Superman Kim: Euphoria Dizisinin Yıldızı İddiası Doğru mu?

Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılması sonrasında merak edilen yeni oyuncu hakkında bir takım iddialar ortaya atılmaya başlandı. İşte detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Geçtiğimiz ay Henry Cavill'in Superman rolünden ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Superman rolü ile hayranları artan ve beğeni toplayan Henry Cavill, farklı projelerden yer almaya büyük bir hızla devam ediyor. Bu esnada da Superman hayranları, karakteri canlandıracak yeni ismi merak etmeye başladı.

HBO'nun popüler dizisi Euphoria'nın yıldızı Jacob Elordi'nin sıradaki Superman olacağına dair iddialar ortaya atılmaya başladı. DC Stüdyoları'nın patronu James Gunn da söylentiler hakkındaki sorulara cevap verdi.

Sıradaki Superman Kim?

56 yaşındaki yönetmen ve yapımcı olan Gunn, Elordi'nin başını Superman'in bedenine shop yapan ve "Fikriniz nedir?" sorusu iletilen bir tweeti alıntılayarak cevap verdi. Gunn, şu şekilde bir tweet attı: 

"Benim fikrim, Superman rolüne henüz kimsenin seçilmediği. Benim için oyuncu seçimi senaryo bittiğinde ya da bitmeye yaklaşınca yapılır ve daha bitmedi. Yakında bazı şeyler duyuracağız ama Superman'i kimin oynayacağı bunlardan biri değil."

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