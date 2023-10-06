Jason Statham'ın Başrolünde Oynadığı Filmin İlk Fragmanı Yayınlandı!

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Jason Statham'ın yeni filmi yakında çıkacak. Statham'ın yeni filmi, diğer filmlerinde olduğu gibi bolca aksiyon ve macera içerecek. Filmin çıkış tarihine geri sayım yapan seyirciler için ilk fragman yayınlandı.

Filmin Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği henüz belli olmasa da Amerika’da 12 Ocak 2024’te vizyona gireceği biliniyor. Peki filmin konusu ne? İşte haberimizin devamı...

Gizli Bir Örgütün Ajanı Olacak!

Jason Statham filmde "Arıcılar" olarak bilinen güçlü ve gizli bir organizasyonun eski bir ajanı olarak karşımıza çıkacak. Sıradan bir arıcı gibi gözükse de toplumsal dengeyi koruyan bir örgüte mensup olan Statham, seyricileri yıkımlarla dolu bir intikam yoluna sürükleyecek.

Eski bir ajan olduğu ortaya çıktıktan sonra acımasız ve yıkıcı hamlelerle dolu bir intikam arayışı başlayacak. Ulusal güvenlik riskleri taşıdığı için kısıtlı hareket eden karakterin macerasında neler olacağı ise film vizyona girdikten sonra anlaşılacak.

Filmin senaryosunu Adalet Peşinde ve İsyan gibi yapımlardan tanınan ünlü senarist Kurt Wimmer kaleme alacak. Yönetmen koltuğunda ise İlk Gün, Hızlı ve Öfkeli ve S.W.A.T gibi işlerde imzası olan David Ayer oturacak.

The Beekeeper'ın oyuncu kadrosunda Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, Phylicia Rashad ve Jeremy Irons gibi sevilen oyuncular yer alacak. Jason Stathom'ın başrolünde olduğu yeni filmin beklentileri karşılayıp karşılamayacağı merak ediliyor.

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