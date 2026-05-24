32 Saat Pil Ömürlü JBL Kulaklık İçin Zümrüt Yeşili Renk Seçeneği Geldi

JBL, 2026 yılının Ağustos ayında Soundgear Cips isimli bir kulaklık piyasaya sürmüştü. İlk başta mor, mavi ve siyah gibi renklerle kullanıcıların beğenisine sunulan model şimdi de zümrüt rengi seçeneğine kavuştu. Bu sürüm, altın rengi detaylarla birlikte ön plana çıkıyor.

JBL Soundgear Clips'in Zümrüt Yeşili Rengi Neler Sunuyor?

JBL Soundgear Clips'in yeni renk seçeneği yarı şeffaf bir tasarımla birlikte geliyor. Genel olarak yeşil ağırlıklı olan bu sürüm, cihaza üst düzey kulaklık havası katan altın rengi detaylar içeriyor. Hatırlatmak gerekirse şimdiye kadar siyah, beyaz, mavi, mor ve kahverengi olmak üzere toplamda beş renk seçeneği bulunuyordu. Yeni renkle beraber toplam renk sayısı da 6'ya yükseldi.

Zümrüt Yeşili Renkli JBL Soundgear Clips'in Fiyatı Ne Kadar?

Zümrüt yeşili rengine sahip JBL Soundgear Clips için 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 6 bin 737 TL'ye denk geliyor. Vergiler ve diğer ek maliyetleri de göz önüne alacak olursak Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı 8 bin TL civarında olacaktır. Bu arada kulaklığın şu anda mavi, beyaz ve siyah gibi renk seçenekleri ile Türkiye'de 6.999 TL ile 8.789 TL arasında değişen fiyata satıldığını not düşelim.

Zümrüt Yeşili Renkli JBL Soundgear Clips Türkiye'de Satılacak mı?

JBL Soundgear Clips kullanıcıları için sunulan yeni zümrüt yeşili rengi şimdilik Çin'deki kullanıcılara sunulmuş durumda. Yeni renk seçeneğinin küresel pazara gelip gelmeyeceği belli değil fakat diğer renk seçeneklerinin Türkiye'ye geldiğini, zümrüt yeşili renk seçeneğinin global pazarda satılması durumunda Türkiye'deki kullanıcıların da yeni renk seçeneğini tercih etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim.

JBL Soundgear Clips'in Özellikleri Neler?

Ses Performansı: Düşük frekansları güçlendiren özel bas güçlendirme algoritması

Düşük frekansları güçlendiren özel bas güçlendirme algoritması Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Yapay zeka destekli ve 4 mikrofonla desteklenen gürültü azaltma

Yapay zeka destekli ve 4 mikrofonla desteklenen gürültü azaltma Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok

Yok Dayanıklılık: IP54 derecesi (Toza ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

IP54 derecesi (Toza ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı) Pil Ömrü: Kulaklık başına 8 saat, şarj kutusu ile birlikte toplamda 32 saat

Kulaklık başına 8 saat, şarj kutusu ile birlikte toplamda 32 saat Hızlı Şarj: 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım süresi

JBL Soundgear Clips Gürültü Engelliyor mu?

JBL Soundgear Clips, açık kulak tasarımına sahip. Bu da sınava sahip olan kulaklıkların amacı, gürültüyü engellemek değil, etraftan gelen seslerin duyulmaya devam etmesini sağlamak. Cihaz, kulak kanalını tamamen kapatmak yerine küpe tarzı bir kullanım şekli sunuyor. Bu, gürültü engelleme açısından bir dezavantaj olsa da uzun süreli kullanımlarda kulakta baskı oluşmasını önlüyor ve daha kullanıcı dostu deneyime sahip olunmasını mümkün kılıyor.

Elbette ki bu, kulaklığın hiçbir şekilde gürültü azaltma uygulama anlamına gelmiyor. Görüntülü ortamlarda sesli görüşme gerçekleştirirken devreye giren bir yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği mevcut. Dört mikrofonla desteklenen bu özellik, sesinizin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Bu arada açık kulak tasarımla kulaklıklarda görülen bas kaybı sorununu önlemek için de düşük frekansları güçlendirme özelliğine sahip olduğunu not düşelim.

JBL Soundgear Clips Suya Dayanıklı mı?

Kulaklık, IP54 sertifikasına sahip. Bu, toz ve suya karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Elbette ki günlük kullanımda tuzlu veya aşırı sıcak suya maruz kalmaması gerektiğini belirtmekte fayda var. Öte yandan sıvı sabun ve benzeri kimyasallarla temas etmemesine özen gösterilmeli. Bunun haricinde günlük hayatta yaşayacak küçük çaplı su sıçramaları gibi durumlar hakkında endişelenmeye gerek olmayacağını söylemek mümkün.

JBL Soundgear Clips'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri, tek şarjda 8 saate kadar kullanım süresi sünüyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 32 saate kadar çıkıyor. Butonla hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 10 dakika şarj ederek üç saatlik bir kullanım süresine sahip olunabiliyor. Özellikle sabahları geç kalkıyor ve evden çıkmak için çok az bir süre en az oluyorsa bu size önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Editörün Yorumu

Her ne kadar kulaklıklarda beyaz ya da siyah gibi standart renklere bağlı kalan bir kişi olsam da JBL Soundgear Clips'in yeni zümrüt yeşili renk seçeneğini beğendiğimi söylemem gerekiyor. Kendini gösteren bu renk seçeneğinin özellikle her şeyden önce tasarıma önem veren kişiler tarafından sevileceğini düşünüyorum. Bu da en nihayetinde satışlara olumlu bir katkı olarak geri dönecektir.