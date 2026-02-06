Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri TL'deki değer kaybı olsa da asıl neden vergiler. Ülkemizde yeni bir akıllı telefon aldığınızda ödediğiniz paranın önemli bir kısmı vergilere gidiyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti satılan her telefondan söz konusu cihazın üreticisinden bile fazla kazanıyor dersek abartmış olmayız. Peki bu vergiler olmasaydı bugün küçük bir servete satılan akıllı telefon modelleri kaç TL’ye satılırdı?

Vergiler Olmasaydı Türkiye'de Satılan Akıllı Telefonlar Kaç TL Olurdu?

Ülkemizdeki insanların büyük bir kısmı telefonların pahalılığı için üreticileri suçluyor. iPhone 17 Pro Max 120 bin TL'ye satılıyor çünkü Apple böyle istiyor gibi bir algı var. Ne yazık ki durum böyle değil. Apple, Samsung ve Xiaomi gibi üreticilerin bu konuda bir söz hakkı bile yok diyebiliriz. Peki ya siz gerçeği biliyor musunuz? Bu soruya cevap aramak için bir test hazırladık.

Türkiye'deki en sevilen ama bir o kadar da pahalıya satılan akıllı telefon modellerinin fiyatlarını sizler için araştırdık. Aynı zamanda bu telefonların vergisiz fiyatlarının ne kadar olacağını da hesapladık. Bakalım sizin tahminleriniz tutacak mı? iPhone 17 Pro Max, Xiaoımi 15 Ultra ve Samsung Galaxy 25 Ultra gibi telefonların vergisiz kaç paraya satıldığını bulabilecek misiniz?