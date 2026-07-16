ÖTV'de Yeni Dönem Kapıda: Çekiş Sistemi Kriteri Geliyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi, otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde önemli bir değişikliğin kapısını araladı. Düzenleme, taşıtların ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sisteminin de kriter olarak kullanılabilmesine imkan tanıyor. Böylece ilerleyen dönemde dört tekerlekten çekişli, önden çekişli ya da arkadan itişli araçlar için farklı ÖTV oranları uygulanabilecek.

Kanun Teklifi İle Otomobillerden Alınan ÖTV'de Neler Değişebilir?

Yeni kanun teklifinin kabulü ile ÖTV oranlarında yeni bir dönemin de önü açılmış oldu. Buna göre artık araçlar dört tekerlekten çekiş (4WD-AWD), önden çekiş (FWD) ve arkadan itiş (RWD) olarak farklı şekilde sınıflandırılabilecek. Bu kanun teklifinin yasalaşması durumunda devlet farklı çekiş sistemine sahip araçlardan farklı oranlarda vergi alabilecek.

Bilindiği gibi daha önce araçlardan ÖTV alınırken motor hacimleri ve ülkeye giriş fiyatları temel alınıyordu. Çeşitli matrahlara göre belirlenen vergi sisteminde araçlar yüzde 70 ila yüzde 220 oranında ÖTV dilimlerine giriyordu. Bu verginin üzerine bir de yüzde 20'lik KDV eklenince araçların fiyatları ülkeye giriş fiyatının en az 2 katına çıkıyor. Yeni düzenleme ile artık belli başlı modellerde daha yüksek vergi oranları görebiliriz.

Kanun teklifi kabul edilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP'li Mehmet Muş düzenlemenin direkt olarak yeni vergi oranları getirmediğini dile getirdi. Muş, bu düzenleme ile sadece hükümete bu konuda düzenleme yapmasına izin verdiklerini belirtti. Bu yetki ile Cumhurbaşkanı kararı ile araçlar çekiş sistemine göre farklı ÖTV dilimlerine girebilir.

Olası ÖTV Düzenlemesinden Hangi Modeller Etkilenebilir?

Yeni düzenleme ile artık motor hacminin yanına bir de çekiş sisteminin de eklenmesinin önü açıldı. Bu düzenleme ile özellikle dört tekerlekten çekişe sahip araçların olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Bu konuda gözler ise özellikle son yıllarda gittikçe popülerliği artan SUV modellere çevrilmiş durumda.

Ülkemizde satılan çoğu SUV model hem 4x2 hem de 4x4 versiyonlara sahip. Çekiş sistemine göre farklı ÖTV uygulanması hâlinde dört tekerlekten çekişe sahip versiyonların fiyatları önemli oranda artabilir. Böylelikle aynı aracın iki farklı versiyonu arasında makas da önemli oranda artacaktır. Bu da kullanıcıların ve üreticilerin daha çok 4x2 versiyonlara kaymasına neden olabilir.

SUV modellerin dışında ülkemizde birçok premium araç üreticisi yeni modellerinde dört tekerlekten çekiş sistemi tercih ediyor. Bu düzenlemenin yasalaşması hâlinde Audi, BMW ve Mercedes-Benz gibi markaların model gamlarında önemli bir daralma ile karşılaşabiliriz. İlerleyen dönemde ÖTV oranlarının olası artışı ile bazı üreticilerin ülkemize 4x4 araç getirmemeleri de ihtimaller dahilinde.

Arkadan İtişli ve Elektrikli Otomobiller Yeni Düzenlemeden Nasıl Etkilenecek?

Diğer yandan düzenleme arkadan itişli otomobillere de olumsuz yansıyabilir. Çekiş sisteminin farklı şekilde vergilendirilebilmesi ile arkadan itişli otomobillerde fiyat artışları yaşanabilir. Bunlar arasında arka aks üzerinde motora sunan nispeten uygun fiyatlı elektrikli otomobiller de bulunuyor. Aynı şekilde dört tekerlekten çekiş sunan birden fazla motora sahip elektrikli modeller de yine fiyat artışı ile karşı karşıya kalabilir.

Yeni sistemin neler getireceğini ise henüz bilmiyoruz. Yapılan düzenleme hükümete ÖTV oranlarını belirlerken çekiş sistemini de hesaba katma yetkisi veriyor. Bu değişiklikler uygulanırsa hangi araçları, hangi oranlarda etkileyeceğini ise henüz bilmiyoruz. İlerleyen süreçte alınacak kararlar ile ÖTV matrahlarının nasıl değişeceğini hep beraber göreceğiz.

Editörün Yorumu

Ülkemizde hâlihazırda yüksek olan ÖTV oranları ile araba almak gerçekten çok zor. Yüzde 200'ün üzerindeki vergilendirmeler ile maalesef otomobil fiyatları yurt dışı piyasasının çok üzerinde. Şimdi ise karşımızda yeni bir ÖTV düzenlemesi bulunuyor. Bu düzenlemenin ilerleyen günlerde yasalaşması durumunda muhtemelen dört tekerlekten çekişli araçları ek vergi yükleri bekliyor olacak.

Ayrıca arkadan itişli araçlar da yine ek bir vergi ile karşı karşıya olablir. ÖTV oranlarının bu modeller için olası yükselmesi ile otomobil satın almak daha da zor hâle gelecek gibi görünüyor. Umarım bu karar sadece düzenleme olarak kalır ve ÖTV oranları daha fazla artmaz.