Yalnızken Oynayamayacağız Oyun Ücretsiz Oldu! Korku Sevenler Kapsın
Bir korku oyunu ile retro grafiklere sahip macera oyunu ücretsiz hâle geldi. Fırsat bitmeden önce her ikisini de kütüphaneye eklemek gerekiyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games, Luto ve Echo Generation: Midnight Edition'ı ücretsiz dağıtıyor.
- Mağazaya yeni eklenen Echo Generation: Midnight Edition, rakip platform Steam'de 12.49 dolara (587 TL) satılıyor. Luto'ya sahip olmak içinse normalde Epic mağazasında 279 TL harcama yapmak gerekiyor.
- Her iki oyunu almak için de son tarih 23 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Bu tarihten önce oyunları kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacaklar.
Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Tattoo Tycoon ile Nova Lands'i ücretsiz olarak sunan şirket, bu hafta da geçen haftalarda olduğu gibi iki oyunu bedava sunuyor. Hem korku türüne sahip, size gerilim dolu anlar yaşatacak yapımı hem de eğlenceli bir macera oyununu an itibarıyla hiçbir ücret ödemeden alabiliyorsunuz.
Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?
Epic Games'te Echo Generation: Midnight Edition ve Luto isimli oyunlar bedava olarak sunulmaya başlandı. Şirket, bu iki oyunu da 23 Temmuz 2026'ya kadar kütüphanenize eklemenize olanak tanıyor. Belirtilen tarihten sonra yeniden ücretli olacakları için fırsat bitmeden önce ikisini de almakta fayda var.
Luto normalde Epic Games mağazasında 279 TL'ye satılıyor ama Echo Generation: Midnight Edition şu ana kadar mağazada mevcut bir oyun olmadığı için onun normalde ne kadar fiyata sahip olacağı bilinmiyor. Oyunlar için başlayan fırsat sona erdikten sonra onun da Epic'teki fiyatlandırması belli olacak. Fikir vermesi açısından rakip platform Steam'de 12.49 dolara (587 TL) satılıyor. Epic, yerel fiyatlandırma sayesinde bundan çok daha düşük fiyata satın almayı mümkün kılacaktır.
Luto Nasıl Bir Oyun?
Korku oyunları arasında öne çıkan yapımlardan Luto, temelde bir evden kaçma oyunu ama kendi türündeki alternatiflerinden farklı olarak sizi karakterinizin korkularıyla yüzleştiriyor. Bunların nasıl korkular olduğunu anlamak için ana karakterin sevdiklerini kaybettiğini ve bu yüzden de psikolojik sorunları olduğunu söylemek yeterli olacaktır.
Oyun size bir silah verip "Karşınıza nasıl bir yaratık çıkarsa çıksın, hepsini alt edin" gibi görev vermiyor. Tamamen mantık yürüterek ilerleme söz konusu. Ev tıpkı bir labirent gibi sürekli değişiyor. Gerçek ile hayal iç içe geçmiş, gerçeklik algınızı yitirmiş durumdasınız. Çevrede bazı ipuçları var ama tek başına işe yaramaz hâldeler. Bunları birleştirerek bulmacayı çözmeniz gerekiyor.
Luto'nun Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580
- RAM: 8 GB
- İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD Ryzen 3 1200
- DirectX: Sürüm 12
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 22 GB
Echo Generation: Midnight Edition Nasıl Bir Oyun?
Retro temalı oyunlar arasında konumlanan Echo Generation: Midnight Edition gerek oynanış gerek grafikleri ile sizi eski günlere götürüyor. Büyük bir maceraya kapı aralayan bu yapım, sıra tabanlı macera sevenlere hitap ediyor. Bir kasabada yaşanan kazadan sonra ortaya çıkan doğaüstü olayların peşinden gidiyorsunuz. Seçtiğiniz karakterleri iyi yöneterek sır perdesini ortadan kaldırmanız gerekiyor.
Echo Generation'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 900 Serisi ya da eş değeri
- RAM: 4 GB
- İşlemci: Intel 2.0 GHz veya üzeri
- DirectX: Sürüm 11
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB
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Epic Games'te yeteneğinizin sınırlarını zorlayacak bir platform oyunu ücretsiz oldu. Yeniden ücretli olmadan alırsanız sonsuza kadar size ait olacak.
Editörün Yorumu
Epic Games'in bu hafta verdiği oyunlardan özellikle Luto'yu beğendiğimi söyleyebilirim. Korku türünü seven ve bu türdeki sayısız oyun oynamış birisi olarak elbette bunu da daha önce denedim. Bu yapımı deneyenlerin oynadığına pişman olmayacağını düşünüyorum. Öte yandan Echo Generation: Midnight Edition'ın da nostalji sevenler tarafından değerlendirilebileceği kanaatindeyim.