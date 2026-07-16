Lenovo'dan Mobil Oyunları Ağlatacak Tablet Geliyor: 24 GB RAM'i Var!

Lenovo mart ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Legion Y700 Gen 5'in devam modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Lenovo Legion Y700 Infinite olarak isimlendirilmesi beklenen yeni tabletin son olarak bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Lenovo Legion Y700 Infinite Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: Yaklaşık 8 inç

Ekran Tasarımı: Ortalanmış delikli ön kamera yuvası

Hücresel Bağlantı: Var

Bellek (RAM) ve Depolama Seçenekleri: 12 GB RAM / 256 GB Depolama 16 GB / 512 GB 24 GB / 512 GB 24 GB / 1 TB

Ağırlık: Yaklaşık 310 gram

Arka Kamera: 50 MP

Tasarım Özelliği: RGB aydınlatma

Lenovo Legion Y700 Infinite Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Sızıntılara göre Lenovo Legion Y700 Infinite 8 inç boyutlarında OLED bir ekranla gelecek. Şu an için çözünürlüğü ve yenileme hızı belli değil. Ancak Lenovo Legion Y700 Gen 5'te 165Hz yenileme hızlarını ve 1904 x 3040 piksel çözünürlüğün mevcut olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni modelde de benzer ekran özellikleri karşımıza çıkabilir.

Lenovo Legion Y700 Infinite İşlemcisi Ne Olacak?

Tablette Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine yer verilecek. Bu yonga seti Legion Y700 Gen 5'te de kullanılmıştı. 3 nm üretim teknolojisine sahip bu donanım 4 nm tabanlı veya daha eski yongalardan daha verimli daha yüksek performans çalışabiliyor.

İşlemcinin oyun performansı da üst düzey. Bu kapsamda yapılan testlerde PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'da 120 FPS ve Genshin Impact'te ise 60 FPS performans sergilediğini görebiliyoruz. Bu da kullanıcıların oyun performansı gibi konularda en ufak bir sorun yaşamayacağı anlamına geliyor.

Lenovo Legion Y700 Infinite Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y700 Infinite'in resmi tanıtım tarihi henüz netleşmedi. Ancak şirketin paylaştığı posterlere göre cihaz ağustos ayında düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte tabletin tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi olarak öğrenmiş olacağız.

Markanın ülkemizde Yoga Tab ve Idea Tab gibi çok sayıda modeli satılıyor. Bu doğrultuda Lenovo Legion Y700 Infinite'in de tanıtımından bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması söz konusu olabilir. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Lenovo Legion Y700 Infinite Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Lenovo Legion Y700 Gen 5 ilk tanıtıldığında 850 dolar (39.996 TL) seviyesinde bir fiyata sahipti. Bu kapsamda Legion Y700 Infinite'in de 899 dolar (42.302 TL) civarında bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y700 Infinite'in sızdırılan özellikleri beklentilerim doğrultusunda oldu diyebilirim. Zaten tabletin üst seviye bir performans sunacağını düşünüyordum. Bu özelliklerle birlikte oyun performansı gibi konularda en ufak bir sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Tabii şu anda batarya kapasitesi gibi detayları henüz bilmiyoruz. Buradaki tahminim ise ürünün 9.000 mAh veya daha üzeri bir pile sahip olacağı yönünde. Kısacası genel paket olarak baktığımızda bence çok başarılı bir model olacak.