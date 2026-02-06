Görenler Modem Sanıyor! 96 GB RAM'li Mini Bilgisayar Tanıtıldı

Son yıllarda teknolojinin giderek gelişmesiyle birlikte elektronik ürünlerin boyutu da giderek küçülüyor. Üstelik boyut küçük olmasına rağmen bu cihazların gücü de azalmıyor. Kısa süre önce tanıtılan bir mini bilgisayar da bunu gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

Jean Canyon NUC 15 Performance Özellikleri

SimplyNUC tarafından üretilen Jean Canyon NUC 15 Performance, mini bilgisayar olmasına rağmen normal bir bilgisayar kadar dikkat çekici bir performans sunuyor. Cihazın kalbinde Intel Core Ultra 9 275HX işlemci yer alıyor. Bu işlemciye 8 GB VRAM’e sahip RTX 5070 GPU eşlik ediyor.

Bilgisayarın en dikkat çekici özelliği ise bellek kapasitesi. Öyle ki 96 GB DDR5 RAM seçeneği bulunuyor. Bu kadar kapasiteye sahip mini PC sayısı oldukça az. Jean Canyon NUC 15 Performance da bu bilgisayarlardan biri. Tabii yüksek bellek kapasitesinin önemli avantajları bulunuyor. Örneğin oyun sırasında, çoklu görevlerde ve görselleştirme işlerinde (3D modelleme, video düzenleme ve mühendislik görselleştirme) yüksek performans sunuyor.

Öte yandan modelin 8 TB'a kadar depolama alanına sahip olabileceğini de belirtelim. Bunun için PCle 5.0 ve. PCle 4.0 destekli çift M.2 SSD yuvası bulunuyor.

Son olarak birden fazla USB-A (USB 3.2 Gen 2), Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, çift HDMI 2.1, çift DisplayPort 2.1, 2.5 Gb Ethernet, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı da cihaz özellikleri arasında. Küçük boyutlu olmasına rağmen birçok bağlantı seçeneğini destekliyor.

Jean Canyon NUC 15 Performance özellikleri şu şekilde sıralandı:

İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX

Intel Core Ultra 9 275HX Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB VRAM, dizüstü GPU)

Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB VRAM, dizüstü GPU) RAM: 96 GB’a kadar DDR5

96 GB’a kadar DDR5 Depolama Alanı: 8 TB’a kadar (PCIe 5.0 ve PCIe 4.0 destekli çift M.2 SSD yuvası)

8 TB’a kadar (PCIe 5.0 ve PCIe 4.0 destekli çift M.2 SSD yuvası) Bağlantı: USB-A (USB 3.2 Gen 2), Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, çift HDMI 2.1, çift DisplayPort 2.1, 2.5 Gb Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Jean Canyon NUC 15 Performance’ın fiyatı henüz açıklanmış değil. Ancak son dönemlerde yapay zekâya olan talebin artmasıyla birlikte giderek derinleşen bellek krizinden ötürü pek de ucuz olmayacağına yönelik tahminde bulunabiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Mini bilgisayarın özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.