Jeff Bezos 211 Milyar Dolar Servete Ulaştı: Tarihi Rekor Kırdı

Jeff Bezos 211 milyar dolar servet ile Amazon'dan ayrılıyor. Pentagon tarafından alınan ani bir karar, Amazon'un hisselerini artırdı ve bu, Jeff Bezos'ın 8,4 milyar kazanmasına yol açtı.

Jeff Bezos, servet birikimi konusunda dünyanın geri kalanını geride bırakmayı başardı. Dünyanın en zengin insanı, servetine servet katarak Amazon CEO'luğundan ayrılıyor.

Pentagon, Microsoft ile yaptığı bulut bilişim sözleşmesini iptal ettiğini açıklamasının ardından Amazon hisseleri %4,7 arttı ve Jeff Bezos'ın serveti 211 milyar dolarlık rekor bir değere ulaştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu hamle, Bezos'ın servetini 8,4 milyar dolar artırdı.

Bloomberg sıralamasındaki herhangi birinin bu miktara en son yaklaştığı zaman, Tesla Yöneticisi Elon Musk'ın 210 milyar dolara ulaştığı Ocak ayıydı. Bu iki rakip, yılın ilk bölümünü dünyanın en zengin insanı olarak geçirdiler, ancak Bezos, Amazon hisselerinin bu süre zarfında neredeyse %20 artmasıyla Mart ayının ortasından bu yana 1 numarada tutunmayı başardı.

Son aylarda yükselen hisse senedi fiyatları, Musk da dahil olmak üzere bir grup teknoloji devinin servetini artırdı. Musk, Tesla hisseleri düşerken bile, 180,8 milyar dolarlık net değerle Bezos'ın arkasında ikinci sırada yer aldı. Fransız lüks eşya devi Bernard Arnault, 168,5 milyar dolarla üçüncü sırada boy gösterdi.

Jeff Bezos 211 milyar dolar servet ile Amazon'dan ayrıldı

Bezos'ın rekoru, pandemi sebebiyle net değerinin 206,9 milyar dolara ulaştığı 2020 Amazon hisse senedi dalgalanmasından bile daha büyük bir seviyeye ulaştı. 57 yaşındaki girişimci, 27 yıllık aradan sonra bu hafta Amazon CEO'luğundan resmen istifa etti. Halen şirketin yaklaşık %11'ine sahip ve firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Pentagon Salı günü yaptığı açıklamada, hükümet ile ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları arasında anlaşma konusunda birkaç yıl süren çekişmenin ardından Microsoft'a verilen 10 milyar dolarlık bulut bilişim sözleşmesini rafa kaldırdığını söyledi. Karar, bulut bilişim işini Microsoft ve Amazon arasında bölmeyi planladığını gösteriyor.

Bezos'un eski eşi ve dünyanın en zengin 15. kişisi olan MacKenzie Scott ise Salı günü servetinin 2,9 milyar dolara sıçradığını gördü ve bu yıl şimdiye kadar en yüksek artışı olan 2,7 milyar doları geride bıraktı.