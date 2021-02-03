Amazon CEO'su Jeff Bezos İstifa Edeceğini Duyurdu

Amazon CEO'su Jeff Bezos istifa edeceğini duyurdu. Önümüzdeki üçüncü çeyrekte yönetici koltuğundan ayrılacağını söyleyen Bezos, Amazon Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışacak. Peki ya Amazon'daki bu karar şirket hisselerini nasıl etkiledi? İşte detaylar.

Amazon tarafından yapılan son açıklamaya göre şirketin kurucusu ve halihazırdaki CEO'su Jeff Bezos görevinden ayrılıyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde istifa edecek olan Jeff Bezos’un boşalan yönetici koltuğuna ise Amazon AWS CEO’su Andy Jassy geçecek. İstifa sonrasında ise Bezos, Amazon Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaya devam edecek.

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos, Amazon’u 1994 yılında kurdu. Bezos bu projesini çevrimiçi bir kitapçıdan, dünyanın her yerine her tür ürünü satan çevrimiçi perakendeciye dönüştürmeyi başardı. Geçen yılın Ocak ayında Amazon, Bezos liderliğinde 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı. Günümüz değeri ise 1.6 trilyon dolardan fazla.

Jeff Bezos'ın yerine geçerek Amazon tarihinde bir ilki yaşatacak olan Andy Jassy, ​​Amazon’a 1997 yılında katıldı. Başlangıcından bu yana Amazon Web Hizmetleri bulut ekibine liderliği de bir hayli göz doldurdu. AWS, Amazon karının çoğunu oluşturarak şirket gelirlerine büyük bir katkı sunuyor.

Amazon CEO'su Jeff Bezos ne zaman istifa edecek?

Şirket tarafından paylaşılan bu istifa gelişmesi, Amazon’un bu çeyreğe ilişkin 100 milyar dolarlık kazanç raporuyla birlikte geldi. Jassy’nin mevcut bölümü AWS, dördüncü çeyrek için yüzde 28'lik gelir artışı bildirdi. Ekim 2020 itibarıyla Amazon’un işletme gelirinin yaklaşık yüzde 52′si ise AWS’ye ait olmasıyla dikkat çekiyor.

Bezos, çalışanlara yazdığı bir mektupta, "Bu 3. çeyrekte Amazon Yönetim Kurulu İcra Kurulu Başkanlığına geçeceğimi ve Andy Jassy’nin CEO olacağını duyurmaktan heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı. Amazon kurucusunun açıklaması şu yönde:

"Yürütme Başkanı olarak enerjimi, dikkatimi yeni ürünlere ve diğer girişimlere odaklamayı planlıyorum. Andy şirket içi politikamızı çok iyi biliyor ve neredeyse benim kadar uzun süredir Amazon’da. Benim tam güvenime sahip olarak olağanüstü bir lider olacağına inanıyorum."

Bezos ayrıca hala ofiste kalacağını ancak farklı bir role bürüneceğini aktardı: "Milyonlarca müşteri hizmetlerimiz ve bir milyondan fazla çalışan ise geçim kaynağı olarak bize güveniyor. Amazon CEO’su olmak ise derin bir sorumluluk istiyor. Böyle bir sorumluluğunuz olduğunda, başka bir şeye dikkat edebilmek zorlaşıyor."