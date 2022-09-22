Mark Zuckerberg'in Serveti Eriyor: Milyarlarca Dolar Kaybetti!

Mark Zuckerberg'in serveti ciddi oranda azaldı. Dünyaca ünlü girişimcinin net servetinde yüzde 55 oranında düşüş yaşandı. Zuckerberg, bunun sonucunda Jeff Bezos ve Elon Musk gibi iş insanlarının gerisine düştü. Peki, Meta CEO'sunun serveti neden eriyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yıllar önce Facebook isimli sosyal medya platformunu hizmete sunarak oldukça büyük bir başarının altına imza atan Zuckerberg'in net serveti ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Meta CEO'su Zuckerberg'in net servetinde 70 milyar dolar seviyesinde bir düşüş yaşandı.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Zuckerberg, yıla 125 milyar dolar servetle başlamıştı ancak o tarihten bu yana yüzde 55'in biraz üzerinde bir düşüşle 55.3 milyar dolara düştü. Forbes, dünyaca ünlü iş insanının net değerini 51.4 milyar dolar olarak belirledi.

Forbes 500 tarafından paylaşılan dünyanın en zengin insanları listesinde Mark Zuckerberg şu anda 22. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında Tesla, SpaceX, Neuralink gibi şirketlerin sahibi Elon Musk yer alırken Amazon Kurucusu Jeff Bezos ise dördüncü sırada yer alıyor.

Mark Zuckerberg'in Serveti Neden Azaldı?

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus'un bağlı olduğu Meta, son 12 aydır zor bir süreç geçiriyor. Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformu Facebook, 2021 yılının son çeyreğinde günlük yaklaşık bir milyon aktif kullanıcı kaybetmişti.

Meta'nın net geliri ikinci çeyrekte 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 35 oranında düşüş gerçekleşmişti. Bu da şirketin gelirlerinde 3 milyar dolardan fazla düşüşün meydana geldiğini gözler önüne seriyor.

Aktarılan bilgilere göre şirket, 2021 yılında metaverse projesine yaklaşık olarak 10 milyar dolar tutarında bir yatırım yaptı. Meta ayrıca nisan ayı itibarıyla metaverse projelerinde çalışan 10 binden fazla kişi olduğunu ifade etti.

Zuckerberg'in net servetinde meydana gelen düşüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce metaverse projesine yapılan yatırım bir hata mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.