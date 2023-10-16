Jeff Bezos'dan İhtişamlı Bir Malikâne Daha: 'Milyarderler Sığınağı'nın Yeni Konuğu!

Jeff Bezos, Florida'da milyon dolarlık bir mülk daha satın aldı ve bu mülk konumu nedeniyle büyük dikkat çekiyor.

Bloomberg'e göre milyarder iş adamı kısa bir süre önce Florida Indian Creek'te yedi yatak odalı bir malikâneyi 79 milyon dolara satın aldı. Malikânenin bulunduğu yer Miami'de "Milyarderler Sığınağı" olarak biliniyor.

Bezos'un emlak portföyüne yapılan bu yeni ekleme, Milyarderler Sığınağı'nda üç yatak odalı ve denize sıfır bir evi 68 milyon dolara satın almasından sadece iki ay sonra gerçekleşti.

Jeff Bezos'un Yeni Malikânesi Neler İçeriyor?

Bezos'un 19.064 metrekarelik son malikânesi 1,84 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor ve yedi yatak odası ile 14 banyodan oluşuyor.

2000 yılında inşa edilen Güney Florida'daki malikânenin "zamansız Avrupa cazibesini yansıtan" bir tarzda tasarlandığı bildiriliyor. Ayrıca bir ev sineması, bir sauna, bir kütüphane, bir havuz, hizmetçi odaları, bir şarap mahzeni ve altı garaj alanı bulunuyor.

Bloomberg'e konuşan bir kaynak, Bezos'un "bölgede başka satın alımlar da yapabileceğini" belirtirken, The New York Post ise Bezos'un 68 milyon dolarlık evi buldozerle yıkıp bir mega malikâne inşa etmeyi planladığını bildirdi.

Milyarderler Sığınağı adı verilen bölge, futbol yıldızı Tom Brady, yatırımcı Carl Icahn ve Jared Kushner ile Ivanka Trump da dâhil olmak üzere birçok ünlüye ev sahipliği yapıyor. 300 dönümlük ada Biscayne Körfezi'nde yer alıyor ve Miami'nin en zengin topluluklarından biri olarak biliniyor.