Jeff Bezos, Uzayda Doğum Yapılacağını Söyledi

Jeff Bezos, uzayda doğum açıklamasında insanlığı nasıl bir geleceğin beklediğine yönelik kendi görüşünü paylaştı. Bezos'un gelecek tahminine göre insanlar ileride uzay kolonilerinde doğacak. Bezos, insanların Dünya'ya dönmesinin arkasında ise tatil yapma amacı olacağını ifade etti.

Bezos, çarşamba günü Washington DC'deki 2021 Ignatius Forum'da yaptığı bir konuşmada uzaya, Blue Origin'in planlarına ve uzay araştırmaları ile Dünya'nın geleceği arasındaki ilişkiye değindi. Amazon ve Blue Origin'in kurucusu, konuşması sırasında uzay kolonileri görüşüne de ışık tuttu.

Jeff Bezoss, Uzayda Doğum Açıklaması ile Şaşırttı

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan iş insanı, gelecekte birçok insanın uzayda doğacağına ve onların ilk evinin Dünya'nın dışında bir yer olacağına işaret etti. Bezos'a göre bir uzay kolonisinde doğan, o uzay kolonisinde yaşamını sürdürecek. Bu insanlar, Dünya'yı ise Yellowstone Millî Parkı'nı ziyaret edercesine ziyaret edecek.

Bezos, uzay kolonileri kurma fikrinden ilk olarak lise mezuniyetinde yaptığı birincilik konuşmasında bahsetmişti. Çarşamba günü yaptığı açıklamada da uzay kolonilerinin başka bir gezegende yeniden yaşam elde etmeye çalışmaktan daha iyi bir seçenek olduğunu düşündüğünü öne sürdü.

Türkiye'nin Astronot Adayının Seçileceği Tarih Paylaşıldı

Türkiye'nin astronot adayının ne zaman seçileceği uzun bir süredir çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, astronot adayının ne zaman seçileceğine yönelik açıklaması ile soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, astronot adayının 2022 yılında seçileceğini duyurdu. Yıldırım, Türk astronot yetiştirilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden SpaceX ve Rusya’dan Soyuz ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Anlaşma yapılan şirket, eğitimler için belirledikleri kriterleri Türkiye'ye bildirecek. 7 ay sürecek eğitimlerin hemen ardından iki astronottan bir tanesi seçilerek uzaya gönderilecek. Yıldırım tarafından paylaşılan bilgilere göre Türk astronot, en az bir hafta boyunca uzayda kalacak.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yıldırım, yaptığı açıklamada, uzayda bilimsel deneyler, araştırmalar da yapmak istendiğini belirtti. Bu yüzden gidecek astronot adayının bir bilim insanı olacağını ifade etti.