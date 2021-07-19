Jeff Bezos'un Uzay Uçuşunda Ölme Olasılığı Hesaplandı

NASA uzmanları, Jeff Bezos'un uzay uçuşu sırasında beklenmedik bir aksaklık yüzünden hayatını kaybetme ihtimalini değerlendirdi. Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen, 20 Temmuz 2021'de düzenlenecek uçuşuna hazırlanan Bezos'un yolculuğu, uzmanlara göre tıpkı diğer uçuşlar gibi tehlikeli geçecek.

Jeff Bezos'un Uzay Uçuşunda Ölme İhtimali Yüksek mi?

Livescience'ın irtibat kurduğu uzmanlar, Bezos'un kaza geçirme ihtimalini yaklaşık 200'de 1 olarak hesapladı. Bu son derece yüksek bir risk olsa da mürettebatın hayatta kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Amazon'un eski CEO'su Bezos'un uzay yolculuğu, NASA'nın Apollo 11 görevi ile Ay'a inmesinin 52. yıl dönümüne denk geliyor. Bezos diğer ekip üyeleri ile 11 dakikalık bir yolculuk gerçekleştirmeyi planlıyor. 6 yolcu kapasitesi olan New Shepard kapsülünün Teksas'ta bir uzay kompleksinden 100 kilometre kadar yüksekliğe fırlatılması bekleniyor.

Blue Origin, mürettebatsız gerçekleştirilen testlerde New Shepard'ı 15 kez uçurmayı başardı. Bunlardan biri kısmen başarısızlıkla sonuçlanırken yolcu kapsülü güvenli bir şekilde indirilmiş ve roket güçlendirici düşmüştü.

NASA için risk hesaplamaları yapan Joseph Fragola'ya göre ölüme ya da yaralanmalara yol açan kazaları etkileyen ana faktörler genellikle fırlatma şirketinin deneyimi, gerçekleştirilen fırlatma sayısı ve kullanılan roket motorunun türünden ibaret oluyor. Fragola ise bu uçuşları son derece olumlu değerlendirdi.

NASA araçlarının risk analizinde görev alan elektrik mühendisi Blake Putney de New Shepard'ın yörüngeye girmeyeceğini, sadece kısa bir yolculuk yapacağını söyledi. Putney ayrıca araçta nispeten basit bir tek motor kullanıldığını da vurguladı.

New Shepard'ın BE-3 (Blue Origin-3) motoru, kalkış sırasında yaklaşık olarak 50 bin kilogramlık bir itiş gücü oluşturuyor. NASA motorları ile kıyaslanacak olursa bunun oldukça düşük bir değer olduğu söylenebilir.

Jeff Bezos'un Uzay Uçuşu Başarısız Olursa Ne Yapılacak?

Federal Havacılık İdaresinde yardımcı yönetici olan George Nield, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada söz konusu uçuşun ticari bir uçakta uçmaktan yaklaşık 10 bin kat daha tehlikeli olduğunu söylemişti.

Aktarılan bilgilere göre New Shepard'da bir kaçış sistemi bulunuyor. Rokette herhangi bir arıza meydana gelmesi halinde yolcuları taşıyan kapsül otomatik olarak roketten ayrılacak. Böylelikle meydana gelebilecek bir facianın da önüne geçilmiş olacak.