Elon Musk Dâhil 100 Bini Aşkın Kişi, Eski NVIDIA CEO'sunu İstiyor

Elon Musk, NVIDIA'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın yeniden şirketin başına geçmesinin hedeflendiği kampanyayı imzaladı. 100 binden fazla kişinin destek verdiği kampanyada NVIDIA bünyesinde çalıştığını belirten 5 bin 248 kişi de bulunuyor. Yönetim kurulu ise hâlâ yeni CEO arayışını sürdürüyor.

Jensen Huang'ın NVIDIA'ya Dönmesi İçin Ne İsteniyor?

Stand with Jensen adlı kampanyada bağımsız yürütülen soruşturma tamamlanana kadar Huang'ın yeniden göreve getirilmesi talep ediliyor. İmzacılar, yönetim kurulunun eski CEO'nun görevden alınmasını haklı çıkaran etkili kanıtlar sunmasını istiyor. Ayrıca soruşturmanın kapsamının, bağımsızlığının ve tamamlanma tarihinin açıklanması da sunulması istenenler arasında.

Huang hakkında nihai karar verilmeden önce kendisini savunma fırsatı tanınması ve görevden alma kararının dayandığı kanıtların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Kampanyayı düzenleyenler, Jensen Huang ile bağlantılı olmadıklarını belirtiyor. İmzalar, kişilerin kendi beyanlarına dayanıyor. Şüpheli kayıtlar ise doğrulanmaları için incelemeye alınabiliyor.

NVIDIA Çalışanları, Huang'ın Dönmesini İstiyor mu?

Ortaya çıkan şirket içi yazışmalara göre uzun süredir NVIDIA'da çalışan bir mühendis, yönetim kuruluna çalışanların görüşlerini dikkate alması çağrısında bulundu. Şirketin öneri sisteminde yayımlanan mesaj 1.600'den fazla yorum aldı.

Bir başka çalışan tüm şirkete gönderdiği e-postada Huang'ın ayrılığı hakkında açıklama istedi. Yaklaşık iki düzine Nvidia çalışanı da LinkedIn üzerinden eski CEO'ya destek verdi. Moneywise'ın düzenlediği ankete katılan 164 kişinin yüzde 82'si Huang'ın geri dönmesini talep etti. Yüzde 6'lık kesim bu fikre karşı çıktı. Yüzde 12'lik kesim ise NVIDIA çalışanlarının Huang'ı takip ederek şirketten ayrılabileceği seçeneğini tercih etti.

Jensen Huang Neden NVIDIA CEO'luğundan Ayrıldı?

Jensen Huang'ın neden NVIDIA CEO'luğunu bıraktığına dair net bir açıklama yok fakat bu istifa, özel hayatı hakkındaki haberlerin ardından geldi. İddialar arasında Singapur merkezli Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang ile yaşadığı ilişki de var. İki kişinin akrabalığı yok. Jensen Huang da böyle bir ilişki yaşadığını kabul etti.

ABD istihbarat yetkililerinin Alice Huang'ın Çin'in üst düzey istihbarat teşkilatı tarafından görevlendirildiğinden şüphelendiği öne sürüldü. Tabii, Jensen Huang ya da NVIDIA hakkında şu ana kadar herhangi bir suçlama yöneltilmiş değil. Singapur İçişleri Bakanlığı da Alice Huang'ın Şubat ayından bu yana ülkeye girişinin yasak olduğunu açıkladı.

Kararın Megaspeed ile bağlantılı olası suçlara yönelik bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi. Bakanlık, soruşturmanın casuslukla ilgili olmadığını da vurguladı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, 12 Kasım'da Alice Huang'ın casus olup olmadığı konusunda Adalet Bakanlığı veya kendisi tarafından herhangi bir sonuca ulaşılmadığını söyledi. Çin yönetimi de casusluk iddiasını reddetti. ABD Başkanı Donald Trump ise konunun henüz netleşmediğini belirtti.

NVIDIA'nın Yeni CEO'su Kim Oldu?

Huang, 1993 yılında kurduğu NVIDIA'yı 33 yıl boyunca yönettikten sonra CEO'luk görevini bırakınca şirketin mali işlerden sorumlu yöneticisi Colette Kress, geçici CEO olarak atandı. Yönetim kurulu üyesi Harvey Jones, NVIDIA tarihindeki ilk yönetim kurulu başkanı oldu.

Jensen Huang, NVIDIA'ya Geri Dönebilir mi?

NVIDIA yönetim kurulunun kararını değiştireceğine dair henüz bir işaret yok. Şirketin soruşturması devam ederken yeni CEO arama çalışmaları da devam ediyor. Tabii, Huang'ın asla geri dönmeyeceğini söylemek için erken. Bunun en önemli örneği de Kasım 2023'te OpenAI'da yaşananlar. Şirketin yönetim kurulu, Sam Altman'ı CEO'luk görevinden almıştı.

Yüzlerce çalışanın istifa edeceğini öne sürdü, yaklaşık beş gün içinde Altman'ın yeniden göreve dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Benzer bir örneği NVIDIA'da da görebiliriz. Huang'ın geri dönmesi için destek verenler çok fazla. Bunlardan biri de ABD Başkanı Donald Trump.

Trump, istifadan önce Huang'ı arayarak görevini geri almak için mücadele etmesini istedi. Huang ayrıldıktan sonra ise Truth Social hesabından NVIDIA'nın başına geçebilecek tek kişininse Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook olduğunu belirtti.

Editörün Yorumu

Jensen Huang'ın NVIDIA'daki etkisi bu zamana kadar herkes tarafından görüldü. Çalışanların Huang'ın geri dönmesini istemesinin sebebi, bu nedenle gayet açık. Şirketi 33 yıl boyunca yöneten bir kurucunun ayrılması, çalışanların alıştığı yönetim anlayışının da değişmesi demek. Yeni CEO'nun aynı güveni oluşturması da epey zaman alabilir.

Yine de NVIDIA'nın geleceği açısından soruşturmanın sağlıklı biçimde tamamlanması gerektiği kanaatindeyim. Huang'ın şirket için taşıdığı değer, bu soruşturmanın önüne geçmemeli. Yönetim kurulu hem çalışanların beklentilerini hem de soruşturmanın sonuçlarını dikkate almalı.