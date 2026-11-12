NVIDIA'da CEO Değişikliği: Jensen Huang Görevi Bıraktı

NVIDIA CEO'su Jensen Huang görevinden ayrılıyor. Sektörün en büyük şirketlerinden birini yöneten Huang'ın yerine finanstan sorumlu yönetici Colette Kress getirildi ama CEO koltuğunda kalıcı olmayacak. Öyle ki Şirket, yeni CEO için hem şirket içinden hem dışından potansiyel adayları değerlendirmeye başladı.

Jensen Huang'ın Ayrılığı NVIDIA'nın Geleceğini Nasıl Etkileyecek?

Jensen Huang'ın şirketteki ayrılığı, NVIDIA'nın faaliyetlerinde hemen büyük bir değişiklik yaşanacağı anlamına gelmiyor. Şirket yönetimi, geçici CEO olarak görevlendirilen Colette Kress'in deneyimli yöneticilerle birlikte çalışacağını ifade etti. Müşterilere verilen sözlerin ve yeni ürün geliştirme planlarının herhangi aksaklık olmadan devam etmesi bekleniyor.

Tabii, NVIDIA'nın önünde önemli bir süreç olduğunu da unutmamak gerekiyor. Huang sadece şirketi yöneten isim değildi. Bununla birlikte bulut hizmeti sunan şirketler, çip üreticileri ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketler arasındaki iş birliklerini kuran kişi konumunda yer alıyordu.

Şirketin hızlı büyümesinde söz konusu şirketlerle kurduğu ilişkiler önemli rol oynadı. Yani önemli olan sadece yeni CEO'nun kim olacağı değil. Bununla beraber yeni yönetimin söz konusu iş birliklerini aynı hızla sürdürüp sürdürmeyeceği de şirketin geleceği açısından epey büyük öneme sahip.

Jensen Huang Hakkındaki Çin Bağlantılı İddialar Neler?

Jensen Huang hakkında son zamanlarda ortaya çıkan tartışmaların odak noktasında Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang ile olan ilişkisi yatıyor. Paylaşılan bilgilere ögre ABD, Alice Huang'ı Çin istihbaratı adına çalıştığından şüphelenilen bir isim olarak nitelendiriyor.

Çin yönetimi, casusluk iddiasını reddetti. Fakat Megaspeed şu an ABD'de inceleme altında. Şirketin ABD'nin Çin'e satışını kısıtladığı gelişmiş NVIDIA çiplerinin bu ülkeye ulaştırılmasına yardımcı olup olmadığı araştırılıyor. Bu sürecin en az 7,5 milyar dolarlık çip sevkiyatıyla ilişkili olabileceği üzerinde duruluyor. Tabii, bu miktarın henüz bir soruşturma ile kesinleştirilmediğini belirtmekte fayda var.

Bu arada tartışmalar üzerine NVIDIA'nın yönetim kurulu da bağımsız bir soruşturma başlattı. Şirket, incelemenin bağımsız yöneticiler tarafından dışarıdan hukuk danışmanlarının desteğiyle yürütüleceğini ifade etti. Soruşturmada Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığı inceleniyor. Yönetim kurulunun o tarihte ulusal güvenliğin veya NVIDIA'ya ait gizli bilgilerin tehlikeye girdiğini düşündürecek herhangi bir bulguya sahip olmadıklarını belirttiğini de not düşelim.

NVIDIA'nın Geçici CEO'su Colette Kress Kim?

Geçici CEO görevini üstlenen NVIDIA'nın finansal işlerinden sorumlu yöneticisi Colette Kress, kalıcı CEO gelene kadar hem kendi işlerini hem de CEO olarak faaliyetlerini sürdürecek. Yönetim değişikliği kapsamında Harvey C. Jones da şirketin ilk yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Jones, 1993'ten bu yana şirketin yönetim kurulunda görev yapıyor. Daha önce Synopsys'in CEO'luğunu üstlendiğini de belirtelim.

Jensen Huang'ın Ayrılığı, NVIDIA'nın Hisselerini Nasıl Etkiledi?

Jensen Huang'ın görevinden ayrılması NVIDIA hisselerinde de dalgalanmalara yol açtı. CEO değişikliği açıklamasından sonra hisselerin erken işlemlerde yüzde 9,7 gerilediği ve şirketin piyasa değerinden yaklaşık 500 milyar dolar (25 trilyon 128 milyar 850 milyon TL) silinebileceği belirtildi.

Editörün Yorumu

NVIDIA'nın şu an en büyük sorunun Jensen Huang'ın yerine kimin geçeceğinden ibaret olmadığı kanaatindeyim. Şirketin bu süreçte büyük kayıplar yaşamaması için Huang döneminde kurulan iş ortaklıklarını ve hazırlanan planlarını yeni yönetim altında aynı hızla sürdürebilmesi şart.

Özellikle ilerleyen günlerde yönetim kurulunun kalıcı CEO olarak kimi seçeceğine ve yakın dönemde açıklanacak finansal sonuçlara iyi bakmak gerekiyor. Ne de olsa bunlar Huang'ın ayrılığının NVIDIA'nın işleyişini ne ölçüde etkilediğini değerlendirmek için ilk göstergeler olacak.