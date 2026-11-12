iPhone'un 20. Yılında Büyük Tasarım Değişikliği Gelebilir!

Apple'ın iPhone'un 20. yılı için hazırladığı özel modellerin önümüzdeki yılın Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max adıyla satışa sunulabileceği konuşulan telefonlar, 2017'de iPhone X ile gördüğümüz tasarım değişikliğine benzer bir yenilik getirebilir. Yeni modellerin dört kenarı kavisli ekran ve ekran altı ön kameraya sahip olacağı öne sürüldü.

Apple'ın planları telefonun görünüşüyle sınırlı değil. Fiziksel tuşların çalışma biçiminin değiştirilmesi, yeni bir kamera sensörü ve daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryaların da gündemde olduğu söyleniyor. Şirketin 20. yıl modellerinde hangi teknolojileri kullanacağı henüz kesinleşmese de donanım tarafındaki hazırlıklar devam ediyor.

iPhone 20 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Beklenen özellik Modeller iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max Tanıtım tarihi Eylül 2027 Ekran boyutu 6,41 inç ve 6,96 inç Ekran teknolojisi Yeni nesil OLED Ekran tasarımı Dört kenarı kavisli cam Ön kamera Ekran altı kamera üzerinde çalışılıyor Yüz tanıma Ekran altı Face ID üzerinde çalışılıyor İşlemci A21 Pro Üretim süreci İkinci nesil 2 nm Bellek Dikey katmanlandırılmış DRAM ihtimali Arka kamera LOFIC teknolojili görüntü sensörü Batarya Silikon anot teknolojisi üzerinde çalışılıyor Modem Üçüncü nesil Apple üretimi hücresel modem Tuşlar Basınç sensörlü ve dokunsal geri bildirimli sistem

iPhone 20 Pro'nun Ekranı Nasıl Olacak?

Apple'ın üzerinde çalıştığı tasarımda ekran camı telefonun dört kenarında da kavisli olacak. Kavisli tasarımla birlikte metal çerçeve daha az belirgin hâle gelecek. Telefon önden bakıldığında ekran, ön yüzeyin çok daha büyük bir bölümünü kaplayacak. iPhone 20 Pro'nun yaklaşık 6,41 inç, iPhone 20 Pro Max'in ise 6,96 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. Bu arada ekran üretiminde Samsung'un yeni nesil OLED panellerinin kullanılması bekleniyor.

Ekran Altı Kamera ve Face ID Kullanılacak mı?

Apple, ön kamerayı ve Face ID sensörlerini ekranın arkasına yerleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Face ID, kullanıcının yüzünü tanıyarak telefonun kilidini açan ve kimlik doğrulaması yapan sistem. Ekran altına taşınması hâlinde ön yüzde bu sensörler için ayrılan görünür alan ortadan kalkabilir.

Ön kamerada ise farklı bir teknik sorun bulunuyor. Kamera ekranın arkasından görüntü alacağı için ekran katmanlarının ışığı engellememesi gerekiyor. Görüntü kalitesi yeterli seviyeye ulaşmazsa Apple daha küçük bir kamera deliği veya Dynamic Island benzeri bir tasarım kullanabilir.

A21 Pro İşlemci ve Yeni Kamera Sensörü Neler Sunacak?

iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max'te 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek A21 Pro işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Apple, işlemcinin üzerine katmanlar hâlinde yerleştirilen DRAM bellekleri de değerlendiriyor. Bu yöntemde bellek bileşenleri yan yana değil, katmanlar hâlinde konumlandırılıyor. İşlemci ile bellek arasındaki veri aktarım kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bu da özellikle telefon üzerinde çalışan yapay zeka işlemlerinin performansına katkı sağlayabilir.

Söz konusu modellerin kamerasında Apple'ın kendi geliştirdiği LOFIC teknolojili görüntü sensörü görebiliriz. LOFIC teknolojisi, sensörün çok parlak bölgelerdeki ayrıntıları daha iyi yakalamasını sağlıyor. Bu sayede çok parlak ve gölgede kalan alanların ayrıntıları aynı fotoğrafta daha iyi korunabilir.

iPhone 20 Pro'nun Bataryası Değişecek mi?

Apple'ın silikon anotlu batarya teknolojisi üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu teknoloji, aynı fiziksel alanda daha fazla enerji depolanmasını sağlayabilir. Bu arada söz konusu teknolojide geleneksel bataryalarda kullanılan grafit anot yerine silikon içeren malzemelerden yararlanılıyor. Silikon, ağırlığı başına daha fazla lityum iyonu depolayabildiği için batarya kapasitesinin artırılmasını sağlayabilir.

Yeni Apple Modemi Neler Getirecek?

Apple'ın üçüncü nesil kendi üretimi hücresel modemini de söz konusu iPhone modellerinde kullanması bekleniyor. Şirket, bu modemle mobil ağ bağlantısının performansını artıracak ve yapay zeka özellikleriyle ilişkili bağlantı işlevlerini geliştirecek.

iPhone 20 Pro Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi ve iPhone Air dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 20 Pro serisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Görünüşe göre iPhone 20 Pro, yalnızca işlemci ve kamera gibi özellikleriyle değil aynı zamanda farklı tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak. Ekran altı kamera teknolojisi başarıyla uygulanırsa telefonun ön yüzündeki kullanım alanı önemli ölçüde değişecek. Bu da birkaç yıldır benzer tasarım çizgisini koruyan iPhone'lar için ciddi bir yenilik olabilir. Mevcut telefonundan memnun olan ve tasarım değişikliğini önemseyen kullanıcıların için 2027 modellerini beklemek mantıklı olduğunu düşünüyorum.