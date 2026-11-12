Windows 11'e Adobe Destekli Yapay Zeka Araçları Geliyor

Adobe, Windows 11'in Fotoğraflar uygulamasına yapay zeka destekli yeni düzenleme araçları getiriyor. Fotoğrafları genişletme, istenmeyen nesneleri silme ve seçilen nesneleri metin istemi kullanarak değiştirme gibi özellikler uygulamaya eklenecek. Yeni araçların bir kısmı doğrudan fotoğraf düzenleyicisinde kullanılabilecek. Kullanıcılar düzenledikleri görselleri Adobe Express'e aktararak hazır tasarımlar üzerinde çalışmaya devam edebilecek.

Windows 11 Fotoğraflar'a Hangi Yapay Zeka Araçları Geliyor?

Windows 11 ile yüklü olarak gelen Fotoğraflar uygulamasının kazanacağı yapay zeka araçlarının başında Expand geliyor. Bu, fotoğrafın aslında var olmayan kısımlarını otomatik doldurma yöntemiyle tamamlayarak daha büyük görünmesini sağlayacak. Örneğin dar bir kadrajla çekilmiş manzara fotoğrafını genişletmek istediğinizde sistem de görselin devamını tahmin ederek yeni alanlar ekleyecek.

Uygulamaya gelecek diğer düzenleme araçları ve işlevleri şu şekilde:

Nesne silme: Fotoğrafta bulunmasını istemediğiniz kişileri veya nesneleri kaldırma.

Fotoğrafta bulunmasını istemediğiniz kişileri veya nesneleri kaldırma. Nesne değiştirme: Görselde seçilen bir nesneyi yazılı komutla değiştirme.

Görselde seçilen bir nesneyi yazılı komutla değiştirme. Kırpmadan döndürme: Fotoğrafı döndürürken görüntünün kenarlarındaki bölümlerin kaybını engelleme.

Adobe Express ile Fotoğraflar Nasıl Düzenlenecek?

Fotoğraflar uygulamasında açılan bir görsel Adobe Express'e gönderilebilecek. Fotoğraflarınızı hazır tasarım şablonlarına yerleştirerek düzenlemeye bu platformda devam edebileceksiniz. Bilmeyenler için Adobe Express, sosyal medya gönderileri, afişler ve farklı görsel tasarımları hazırlamak için kullanılan bir tasarım aracı. Hazır şablonlar sayesinde sıfırdan tasarım oluşturmak yerine mevcut tasarımlar üzerinde değişiklik yapılabiliyor.

Adobe Express'in ücretsiz sürümünde temel düzenleme araçları ve şablonlar mevcut. Ücretli abonelik hizmeti ise harcama yapmanızı gerektiren şablonlara ve aylık 250 üretken yapay zeka kredisine (jeton olarak düşünülebilir, ne kadar krediniz varsa o kadar üretim yapabiliyorsunuz) erişim sağlıyor.

Microsoft Neden Kendi Yapay Zekasını Kullanmıyor?

Aslına bakacak olursanız Microsoft'un eli boş değil. Örneğin MAI-Image-2.6 Flash modeli, Bing Image Creator'da varsayılan model olarak kullanılmaya başlandı. Şirketin açıklamasına göre model, GPT-Image-2-Medium'a kıyasla görselleri 2,8 kat daha hızlı oluşturuyor ve yüzde 72 daha yüksek verimlilik sunuyor. Sadece sıfırdan görsel oluşturmakla kalmıyor. Mevcut görselleri düzenleme özelliği de mevcut.

Dahası, Windows 11'deki "Fotoğraflar" uygulamasında Microsoft'un kendi yapay zeka araçları da var. Copilot+ PC modellerine özel Restyle Image, fotoğraflara farklı sanat tarzları kazandırıyor. Image Creator ise yazılı açıklamalardan yeni görseller oluşturuyor.

Microsoft, kısa süre önce uygulamadaki nesne silme aracını da geliştirmişti. Yine de bu yeni özellikler için Adobe ile iş birliğine gitmeyi tercih ediyor. Elbette ki bunun arkasındaki tek bir sebep yok. Muhtemelen geliştirme süresi ve maliyet gibi konuların da etkisi büyük. Microsoft'un kendi modelini bu işlemler için geliştirmesi, test etmesi ve sürekli geliştirmeye çalışması hem zaman hem emek gerektirecektir.

Bunun yerine Adobe gibi hâlihazırda bu alana odaklanan bir şirketle anlaşma yapmak, en azından kısa vadede daha iyi bir çözüm olabilir. Zaten şirket daha önce yapay zeka alanındaki ilerlemelerini de büyük ölçüde OpenAI ile olan ortaklığına bağlamıştı. Görünüşe göre benzer yaklaşımı sürdürmeye devam ediyor.

Adobe'nin Windows 11 Entegrasyonu Ücretli Olacak mı?

Yeni Fotoğraflar özelliklerinin ücretli olacağına dair bir açıklama yapılmadı ama tahminde bulunmak için Microsoft'un Adobe ile Edge tarayıcısında yaptığı önceki iş birliğini hatırlatmakta fayda var. Edge, 2023 yılında PDF görüntüleme altyapısında Adobe Acrobat teknolojisini kullanmaya başladı. PDF dosyalarını açmak ve okumak ücretsiz kaldı. Metin ve görsel düzenleme, dosya dönüştürme ve PDF birleştirme gibi gelişmiş işlemler ise Acrobat aboneliğine bağlandı.

Edge'deki Acrobat ile Düzenle seçeneğine tıklandığında kullanıcılar ücretli araçların tanıtıldığı bir ekrana yönlendirilmeye başlandı. Adobe, bu ekranda 7 günlük ücretsiz deneme sürümü de sunuyor. Kullanıcıların söz konusu kısayolu devre dışı bırakma seçeneği bulunmuyor. Eğer benzer bir yaklaşım Fotoğraflar'da da görülürse muhtemelen yine tamamen ücretsiz bir sistemden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Adobe Destekli Fotoğraf Araçları Ne Zaman Kullanılabilecek?

Adobe'nin yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçları, Windows 11'in Fotoğraflar uygulamasına direkt eklenmeyecek. Microsoft önce Windows Insider kullanıcılarına açılacak. Aralık ayında başlayacak olan ilk testler eğer başarılı şekilde sonuçlanırsa 2027 yılının başlarında ya da ortalarına doğru genel kullanıma sunulması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Windows 11'in Fotoğraflar uygulamasına gelecek araçlardan özellikle "Expand" aracının çok tercih edileceğini düşünüyorum. Bu özellik sayesinde bir görselin en boy oranını değiştirmek istediğinizde mevcut fotoğrafı kırpmakla uğraşmayacak, çevresine yeni alanlar ekleyebileceksiniz. Özellikle ürün ve manzara fotoğrafları çekenlere büyük kolaylık sağlayacağını da düşünüyorum.

Aslında özelliklerin hepsi kullanışlı, işe yarayacak şeyler ama beni düşündüren bir kısım var: Kullanım koşulları. Kullanıcıların basit bir fotoğraf düzenleme işlemi için başka hizmete geçmesinin ya da yeni hesap açmak zorunda kalması durumunda bu entegrasyonun pek anlamının olacağını zannetmiyorum. Umarım Microsoft, bu tür olumsuzlukları düşünerek hareket eder.