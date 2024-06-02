Johansson ve OpenAI Tartışmaları Yine Alevlendi: Ses Araştırmacıları Devreye Girdi!

OpenAI'nın 'Sky' olarak bilinen yapay zeka destekli ses modeli, Scarlett Johansson'ın sesine oldukça benzer olduğu iddiası, araştırmacıların dikkatini çekti. Arizona State Üniversitesi'nden yapılan bir çalışma, Sky'ın Johansson'ın sesine benzerliğini ortaya koydu.

Bu bulgu, yapay zeka destekli ses teknolojisinin sanatçıların sesleriyle benzerlikler taşıyabileceği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Yapay Zeka Ses Teknolojisi ile Başımız Dertte mi?

NPR'ye göre, Arizona Devlet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Scarlett Johansson'un sesinin OpenAI'nin GPT-4o modeli olan "Sky"a oldukça benzeyen bir yapıya sahip olduğunu tespit etti. Yaklaşık 600 farklı aktrisle karşılaştırma yapmak için geliştirilen yapay zeka modellerini kullanan laboratuvar, Johansson'un sesinin "diğer aktrislerin %98'inden daha fazla Sky'a benzediğini" belirledi.

Araştırmacılar, Sky'in Johansson'ın yanı sıra Anne Hathaway ve Keri Russell gibi diğer aktrislere de benzediğini belirttiler. Profesör Visar Berisha liderliğindeki ekip, Johansson'ın sesinin Sky'a "oldukça benzer" olduğunu, ancak tam olarak aynı olmadığını vurguladı. Yapılan araştırmalar, sesin tonu ve ifadesi gibi farklılıkları da ortaya koydu.

Johansson, Sky'ın sesinin kendi sesine benzetilmeye çalışıldığını iddia ederek konuyla ilgili yasal adımlar atmış olmasa da hukuki danışman tuttuğunu belirtti. Bu durum, yapay zeka tabanlı teknolojilerin sanatçı hakları ve telif konularında yeni bir tartışma noktası açtı.

OpenAI'nın Sky modeli, Scarlett Johansson'ın sesiyle benzerlik göstermesiyle kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Ses teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, sanatçı hakları ve telif konuları gibi etik ve yasal meselelerin daha da önem kazanacağı öngörülüyor.

Johansson'ın bu konudaki tutumu ve gelecekteki yasal süreçler, yapay zeka ve sanat dünyası arasındaki ilişkiyi derinlemesine etkileyebilir.