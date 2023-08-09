John Wick Hayranlarına Sevindirici Haber: The Continental Dizisinin Fragmanı Yayınlandı!

Sinema dünyasının en sevilen aksiyon filmi John Wick, 4 seriden oluşan bir Amerikan yapımı. Serinin sonuncu filmi 2023 yılının mart ayında vizyona girdi. Tıpkı diğer filmleri gibi son film de oldukça ilgi gördü ve büyük oranda hasılat yaptı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip John Wick'in yakında bir de dizisi çıkacak. Üç bölümlük mini dizi The Continental, Peacock'ta yayınlanacak. Yayın tarihine çok az bir süre kaldı ve Peacock, dizinin ilk fragmanını izleyicilerle paylaştı.

Merakla Beklenen Dizi Ne Zaman Yayınlanacak?

Fragmanın sonunda da görüldüğü üzere dizinin ilk bölümünün 22 Eylül'de yayınlanacağı biliniyor. Aksiyon dolu sahnelere sahip olan fragman, John Wick hayranlarının heyecanını daha da artırdı.

Dizinin ikinci bölümü 29 Eylül'de, final bölümü ise 6 Ekim'de yayına girecek. Bir hafta arayla yayınlanacak dizi, Winston Scott'ın Continental Hotel'i ele geçirme hikâyesini ele alacak.

Merakla beklenen dizi, seyircileri 1970'li yıllara götürerek John Wick'in de dahil olduğu bir suikast grubunu anlatacak. Ancak dizi yalnızca John Wick karakteri üzerine kurulmayacak.

The Continental'da, otelin başındaki Winston Scott karakterinin gençliğini, başroldeki Mel Gibson'ın mafya babası karakterini canlandırmasını izleyeceğiz. Gerilim,suç ve aksiyon türündeki filmin diğer karakterleri Jenkins, KD, Miles, Frankie, Uncle Charlie gibi isimler olacak.

Bu karakterleri Colin Woodell, Mel Gibson, Keanu Reeves, Ray McKinnon, Mishel Prada gibi ünlü oyuncular canlandıracak. Yaratıcı senaryosu ve etkileyici görsel efektleriyle yeni mini dizi, en az John Wick film serisi kadar sevilecek gibi duruyor.

Siz John Wick'i sever misiniz? Diziyi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım.