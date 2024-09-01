Joker: Folie à Deux İçin Yeni Fragman Geldi: Arthur Fleck’in Karanlık Yolculuğu Devam Ediyor!

Warner Bros, merakla beklenen Joker serisinin ikinci filmi için yeni bir fragman yayınladı. Joker: Folie à Deux ismini alacak yeni yapımın tanıtım videosu, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın bulunduğu sahnelerle filme olan ilgiyi daha çok arttırmış gibi görünüyor. Detaylar haberde.

Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga İkilisiyle Nefes Kesecek

Warner Bros ve DC Comics ikilisinin 2019'da Joker evrenini konu alan başarılı filmi The Joker'in devam filmi olarak beyaz perdeye yanısyacak yeni Joker: Folie à Deux'tan ikinci bir fragman daha geldi. Oscar kazandığı Arthur Fleck rolüne geri dönen Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'ya ait sahnelerin ön planda olduğu tanıtım filmi, 32 saniye gibi kısa bir süreye sahip olmasına rağmen epey dikkat çekti.

Who do you think they see? Joker: Folie à Deux - only in theaters and @imax, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/R4S58GofuO — Joker Movie (@jokermovie) August 31, 2024

Joker: Folie à Deux, Arthur Fleck’in Joker olarak kimlik arayışına devam ettiği, karanlık ve kaos dolu bir hikaye sunmayı hedefliyor. Film, Arthur’un Arkham Akıl Hastanesi’nde yargılanmayı beklerken yaşadığı içsel çatışmaları ve gerçek aşkı bulmasını konu alacak. Kısa tanıtımda gördüğümüz yeni görüntülerden filmin tıpkı selefi gibi hem görsel hem de duygusal açıdan çarpıcı bir atmosferde geçeceğini anlayabiliyoruz.

Filmin oyuncu kadrosuna da değinmeden geçmeyelim. Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’nın yanı sıra, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener gibi ödüllü oyuncular da kadroda yer alacak. Söz konusu isimler, şüphesiz hikayesiyle halihazırda merak uyandıran yapımın daha da ilgi toplamasına neden oluyor.

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