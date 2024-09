Joker: Folie à Deux İçin Yeni Fragman Geldi: Arthur Fleck’in Karanlık Yolculuğu Devam Ediyor!

Warner Bros, merakla beklenen Joker serisinin ikinci filmi için yeni bir fragman yayınladı. Joker: Folie à Deux ismini alacak yeni yapımın tanıtım videosu, Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın bulunduğu sahnelerle filme olan ilgiyi daha çok arttırmış gibi görünüyor. Detaylar haberde.

Warner Bros ve DC Comics ikilisinin 2019'da Joker evrenini konu alan başarılı filmi The Joker'in devam filmi olarak beyaz perdeye yanısyacak yeni Joker: Folie à Deux'tan ikinci bir fragman daha geldi. Oscar kazandığı Arthur Fleck rolüne geri dönen Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'ya ait sahnelerin ön planda olduğu tanıtım filmi, 32 saniye gibi kısa bir süreye sahip olmasına rağmen epey dikkat çekti.

Who do you think they see? Joker: Folie à Deux - only in theaters and @imax, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/R4S58GofuO