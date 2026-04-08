Hurdacı Olduğunuz Eğlenceli Simülasyon Oyunu İndirime Girdi

Simülasyon oyunlarını sevenlerin dikkatini çekebilecek Junkyard Builder kısa bir süre önce Steam'de indirime girdi. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Junkyard Builder Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, Junkyard Builder oyununda yüzde 25 oranında bir indirim yaptı. Bu kapsamda söz konusu yapımın fiyatı 7,99 dolardan (355 TL) 5,99 dolara (266 TL) düştü. Bununla birlikte bu kampanyanın 17 Nisan’a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz.

Junkyard Builder Nasıl Bir Oyun?

Junkyard Builder, yukarıda da belirttiğimiz üzere bir simülasyon oyunu. Bu oyunda bir hurdacısınız ve devraldığınız hurdalığı geliştirmek için çaba gösteriyorsunuz. Bu noktada çöpleri hazineye dönüştürme mantığını benimsemeniz gerekiyor. Topladığınız hurda eşyaları tamir ediyor, geri dönüştürüyor ve ardından satışa sunuyorsunuz. Kısacası, küçük bir hurdalıkla başladığınız bu yolculukta zamanla elde ettiğiniz gelirlerle işinizi daha da büyütebiliyorsunuz.

Junkyard Builder Türkçe Desteği Var mı?

Junkyard Builder oyununda Türkçe dil desteği bulunuyor. Oyunu satın alıp indirdiğinizde arayüzü ve altyazıları Türkçe olarak görebiliyorsunuz. Türkçe seslendirme maalesef yer almıyor. Seslendirme yalnızca İngilizce dil seçeneği için sunuluyor.

Junkyard Builder Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB)

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Simülasyon oyunlarını seven biri olarak Junkyard Builder benim oldukça ilgimi çekti. Oyunlarda sıfırdan başlayıp bir şeyleri geliştirme konseptini sevdiğim için Junkyard Builder’a bir şans vereceğimi söyleyebilirim.