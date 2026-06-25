4 Etkileyici Oyun Ücretsiz Dağıtılıyor! Strateji, Bulmaca ve Dahası

Amazon, Prime abonelerine özel olarak ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Geçen hafta Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905, Between Time: Escape Room ve Sugardew Island gibi eğlenceli yapımları oyuncularla buluşturan şirket, bu hafta ise dört oyunu daha bedava almanıza olanak tanıyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Olarak Sunuyor?

Amazon, Space Grunts: Chrono Shard, Please Touch the Artwork, Lost Eidolons: Veil of the Witch ve Terraforming Mars'ı ücretsiz olarak sunmaya başladı. Elbette ki bu oyunlara hiçbir ücret ödemeden sahip olmak için belirli bir süreniz de bulunuyor. Şirket tarafından paylaşılan son tarihler şu şekilde sıralanabilir:

Space Grunts: Chrono Shard: 23 Eylül 2026

23 Eylül 2026 Please Touch the Artwork: 29 Temmuz 2026

29 Temmuz 2026 Terraforming Mars: 26 Ağustos 2026

26 Ağustos 2026 Lost Eidolons Veil of the Witch: 29 Temmuz 2026

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak Gerekiyor mu?

Amazon'un sunduğu ücretsiz oyunlara sahip olmak için Prime abonelik şartı bulunuyor. Tahmin edilebileceği üzere bunun için de bir aylık ücret ödenmesi gerekiyor. Ama şirketin sunduğu 30 günlük ücretsiz deneme imkânı sayesinde ücret ödemeden de bu oyunlara sahip olabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, üyelik yenilenmeden önce abonelik iptali gerçekleştirmek. Aksi takdirde deneme süreci sona erince hesaptan çekim olacaktır.

Please Touch the Artwork Nasıl Bir Oyun?

Please Touch the Artwork, sanat eserlerine dokunarak ilerlediğiniz bir yapım. Bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Üç oyundan oluşuyor. İlk oyunda tuvalae renkler ve çizgiler çizerek sanat eserlerini tamamlamaya çalışıyorsunuz. İkinci oyunda labirent gibi sokaklarda gezip şiirin kayıp kelimelerini toplarken üçüncü oyundaysa Boogie ve Woogie adlı iki sevimle kareye yardım ediyorsunuz.

Space Grunts: Chrono Shard Nasıl Bir Oyun?

Uzay oyunları arasında konumlanan Space Grunts: Chrono Shard, OOze adlı galaktik bir salgını durdurmaya çalıştığınız yapım. Normalde bir oyunda hayatınızı kaybettiğinizde her şey sona erer ama bu oyunda öyle değil. Bu oyunda zamanı geri sarabiliyorsunuz. Dahası, geçmişte bıraktığınız silahlar, eşyalar ve haritadaki değişiklikler de kalıyor.

Terraforming Mars Nasıl Bir Oyun?

Terraforming Mars'ta rakip şirketleri yöneterek Mars'ı insanlar için yaşanabilir bir gezegene dönüştürüyorsunuz. Bunun için çeşitli kartlar kullanıp kaynaklarınızı doğru kullanarak gezegenin sıcaklığını artırmayı, oksijen seviyesini yükseltmeyi ve okyanuslar oluşturmayı amaçıyorsunuz. Mars ne kadar yaşanabilir hâle gelirse o kadar çok puan kazanıp Dünya'dan gelecek insanlara liderlik ediyorsunuz.

Lost Eidolons: Veil of the Witch Nasıl Bir Oyun?

Sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alan Lost Eidolons: Veil of the Witch'te lanetli bir adada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Benzersiz yeteneklere sahip sekiz farklı ekip arkadaşından güçlü bir takım kuruyor ve ilerliyorsunuz. Karşınıza çıkan düşmanları ise iyi bir planlama yaparak alt etmeniz gerekiyor. Seçimlerinizin oyunun üzerinde büyük bir önemi bulunuyor. O yüzden dikkatli hareket etmelisiniz.

Editörün Yorumu

Amazon'un bedava dağıtmaya başladığı oyunların bulmaca, uzay ve strateji sevenler tarafından mutlaka değerlendirileceği kanaatindeyim. Özellikle Lost Eidolons: Veil of the Witch'i çok beğendiğimi söyleyebilirim. O yüzden Amazon, bu hafta geniş bir oyuncu kitlesinin takdirini kazanacak ve oyun oynama sürelerinin de artmasını sağlayacaktır.