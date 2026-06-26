Epic Games CEO'sundan Steam Açıklaması! "Bunu Yapmamalılar"

Popüler dijital oyun mağazası Steam'in sahibi Valve'ın 2024 yılında yürürlüğe koyduğu oyunlarda yapay zekâ kullanımının açıklanmasını zorunlu kılan kural oyun dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Son olarak rakip dijital oyun mağazası Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney de konuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak gündeme geldi.

Tim Sweeney, Steam'in Yapay Zekâ Politikasını Neden Eleştiriyor?

2024'ten bu yana Valve, geliştiricilerin oyunlarında üretken yapay zekâ kullanıp kullanmadıklarını açıklamalarını zorunlu tutuyor. Bir oyunun geliştirme sürecinde yapay zekâdan yararlanıldıysa bu bilgi Steam'deki mağaza sayfasında açıkça belirtiliyor. Kimi oyuncular bu uygulamayı desteklerken, bir o kadar kişi de buna karşı çıkıyor. Epic Games CEO'su Tim Sweeney de eleştiren isimler arasında yer alıyor. Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sweeney, son olarak katıldığı bir röportajda da benzer ifadeler kullandı.

Sweeney, katıldığı röportajda Steam'de oyun yayınlarken yapay zekâ kullanımının açıklanmasının zorunlu tutulmasının geliştiricilere haksızlık olduğunu ifade etti. Ona göre bu kural, oyun stüdyolarını ya yapay zekâ kullanmayarak daha yavaş geliştirme süreçleri nedeniyle rakiplerinin gerisinde kalmaya ya da yapay zekâdan faydalanıp oyuncuların ön yargısını göze almaya zorluyor.

Teknoloji dünyasında "yapay zekâ ile üretildiyse ortada emek yoktur" şeklinde oldukça yaygın olan bir anlayış var. Bu oyun dünyasında da bulunuyor. Bu nedenle birçok oyuncu geliştirme sürecinde yapay zekâ kullanılan oyunlara biraz mesafeli yaklaşıyor. Ancak yapay zekâ teknolojilerinin bu kadar geliştiği bir dönemde geliştiricilerin bu araçlardan hiç yararlanmaması da ciddi bir verimlilik kaybı. Bu doğrultuda Sweeney de Valve'ın yapay zekâ politikasını uygunsuz buluyor.

Sweeney, röportajda şu ifadeleri kullandı:

Kendimizi böyle bir durumda bulmamız gerçekten üzücü. Artık pek çok geliştirici bu ikilemle karşı karşıya. Oyununuzu mümkün olduğunca geniş kitlelere duyurmak istiyorsanız Steam'de yayınlamanız gerekiyor ki insanlar istek listesine ekleyebilsin. Ancak Steam'de yer almak istiyorsanız ürününüzün üzerine adeta bir 'yapay zekâ damgası' vuruluyor ve ardından oyununuzu hedef alan bir nefret topluluğuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Valve'ın bu yaklaşımını oldukça sorumsuz buluyorum. Bunu yapmamalılar çünkü bu durum geliştiricilerin başarılı olma şansını ciddi şekilde azaltıyor. Sonuçta ya sizi çok daha verimli hâle getirecek araçları kullanmamayı seçiyorsunuz ya da bunları kullandığınız için tepki görme riskini göze alıyorsunuz. Rakipleriniz bu araçlardan faydalanırken geri kalmanız da muhtemel.

Steam, Oyunlarda Yapay Zekâ Kullanımının Açıklanmasını Neden Zorunlu Tutuyor?

Valve, bu uygulamanın temel amacının oyunculara daha fazla şeffaflık sunmak olduğunu belirtiyor. Şirket böylece oyuncuların bir oyunun geliştirme sürecinde yapay zekâdan yararlanılıp yararlanılmadığını görerek satın alma kararını daha bilinçli şekilde verebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle yapay zekâ kullanımı oyunun Steam mağaza sayfasında açıkça belirtiliyor.

Editörün Yorumu

Bir yazılım geliştiricisi olarak son yıllarda teknoloji dünyasının yapay zekâ sayesinde bambaşka bir noktaya geldiğini kesinlikle söylemem gerekiyor. Artık bu araçlarla pek çok işi çok daha hızlı gerçekleştirmek mümkün. Bu yazılım geliştirme ve planlama için de geçerli. Bu nedenle üretken yapay zekâyı son derece önemli ve verimli buluyorum.

Valve'ın yapay zekâ kullanımını beyan etme zorunluluğu getirmesini ise açıkçası tamamen gereksiz buluyorum. Epic Games CEO'sunun da ifade ettiği gibi Valve'ın bu hamleyle geliştiricilere adeta "ya yapay zekâ kullanmadan rakiplerinin gerisinde kal ya da yapay zekâ damgası ye" mesajı verdiğini düşünüyorum. Yani Tim Sweeney ile aynı fikirdeyim.