Gerçekçiliğiyle Beğeni Toplayan Orta Çağ Oyunundan Yeni Rekor

Geçen yılın şubat ayında piyasaya sürülen hikâye odaklı aksiyon rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance 2, bugün önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Sevilen Orta Çağ temalı yapım, yeni bir satış rekoruna imza attı. Peki Kingdom Come: Deliverance 2 kaç kopya sattı?

Kingdom Come: Deliverance 2 Kaç Kopya Sattı?

Warhorse Studios tarafından geliştirilen ve Deep Silver tarafından yayınlanan Kingdom Come: Deliverance 2'nin 6 milyon satış barajını aştığı açıklandı. Popülaritesini istikrarlı şekilde artırmayı başaran oyun, Şubat 2026'da 5 milyon, Kasım 2025'te 4 milyon ve Mayıs 2025'te 3 milyon kopya satışına ulaşmıştı.

Yapım ayrıca çıkışından sonraki iki haftadan kısa sürede 2 milyon, ilk 24 saat içinde ise 1 milyon kopya satarak dikkat çekici bir başlangıç yapmıştı. Tüm bu veriler oyunun çıkışının üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen oyuncuların yoğun ilgisini korumaya devam ettiğini gösteriyor.

Kingdom Come: Deliverance 2 Neden Bu Kadar Çok Satıyor?

Kingdom Come: Deliverance 2’nin oyuncular tarafından yoğun ilgi görmesinin arkasında birçok sebep var. Bunların başında 15. yüzyılı olabildiğince gerçekçi şekilde sunması, güçlü hikâye anlatımı ve ilk oyuna kıyasla daha gelişmiş dövüş sistemi, yapay zekâ ve keşif mekanikleri geliyor. Bu sayede oyun, rakiplerine kıyasla daha iyi bir deneyim sunuyor. Ki oyuncu yorumları da bu yönde.

Bununla birlikte geliştirici şirketin sürekli yeni güncellemeler yayınlaması ve oyunu yeni içeriklerle zenginleştirerek güncel tutması da önemli bir etken. Ayrıca oyuncu yorumlarının olumlu olması da büyük rol oynuyor. Zira olumlu yorumları gören oyuncular oyuna yöneliyor.

Kingdom Come: Deliverance 2 Nasıl Bir Oyun?

En İyi Anlatım dalında 2026 BAFTA Oyun Ödülü'nü kazanan Kingdom Come: Deliverance 2, gerçekçiliği seven oyuncular için en iyi açık dünya RPG oyunları arasında yer alıyor. Oyun sunduğu gerçekçilik sayesinde büyük beğeni topluyor. Öyle ki oyunda fantastik yaratıklar, büyüler veya ejderhalar bulunmuyor. Karakterler, şehirler, zırhlar ve günlük yaşam da büyük ölçüde tarihsel gerçeklere dayanıyor.

Ayrıca dövüş sistemi de oldukça gerçekçi. Kılıç kullanmak pek kolay değil. Hatta ilk saatlerde sıradan bir haydut bile sizi kolayca öldürebilir. Bunun yanı sıra oyuncu özgürlüğü de oldukça yüksek. Bir görevi konuşarak, gizlice hırsızlık yaparak veya savaşarak tamamlayabilirsiniz. Verdiğiniz kararlar ise insanların size yaklaşımını ve görevlerin sonucunu değiştiriyor. Bununla birlikte NPC'ler kılık kıyafetinize ve kokunuza da önem veriyor. Bu da karakterinizin itibarını doğrudan etkiliyor.

Kingdom Come: Deliverance 2'nin PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oynanabildiğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence Kingdom Come: Deliverance 2'nin başarısının en önemli sebebi oyuncuya gerçekten farklı bir deneyim sunabilmesi. Son yıllarda birçok açık dünya RPG oyunu benzer mekaniklere sahip. Kingdom Come: Deliverance 2 ise gerçekçiliğe odaklanarak çok sayıda oyuncuyu kendine çekmeyi başardı.