En Ucuz Sıfır Kilometre C Segment SUV Modeller!

SUV modeller şu anda piyasayı ele geçirmiş durumda. Markalar artık neredeyse her segment için birden farklı SUV model üretiyor. Daha uygun fiyatlı olmaları bakımından bu sınıfta B segment SUV modeller çokça tercih ediliyor olsa da C SUV modeller daha geniş yaşam alanı ve bagaj hacmi ile öne çıkıyor.

Sundukları bu özellikler ile aile kullanımına daha uygun olan C SUV modeller, iç mekanda da daha konforlu yapıları ile ilk tercihlerden biri oluyor. Bu bakımdan özellikle Türk insanı için C segment SUV modeller ilk tercih olarak görülüyor. Biz de çokça tercih edilen C segment SUV modeller arasından en uygun fiyatlı olanları sizler için sıraladık.

En Uygun Fiyatlı C Segment SUV Modeller Hangileri?

KIA XCeed - 1 milyon 895 bin TL Togg T10X - 1 milyon 909 bin 48 TL Omoda 5 Ultima - 1 milyon 999 bin TL Kia Sportage - 2 milyon 169 bin TL Renault Boreal - 2 milyon 194 bin TL

Türkiye'de şu anda sıfır kilometre olarak satılan 2026 model C segment SUV modeller bu şekilde sıralanıyor. Şu anda çoğu markanın kampanyalı fiyatlarla araçlarını sattığını ve bu listenin 25 Haziran 2026 tarihinde hazırlandığını hatırlatalım. İlerleyen günlerde bu listedeki fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

KIA XCeed Özellikleri Neler?

Uzun süredir piyasada olan ve tasarımı ile diğer SUV modellerden ayrılan araç, özellikle son dönemde uygun fiyatının da etkisi ile satış rakamlarını yükseltmeyi başardı. Yakın zamanda makyajlanan ve ülkemizde sunulması beklenen yeni versiyon öncesinde KIA, stoklarını bitirmek için oldukça agresif fiyatlandırma yapıyor. KIA XCeed'i 1.0 litrelik hafif hibrit motoru, çift kavramalı şanzımanı ve Cool paketi ile 1 milyon 899 bin TL'den satın alabiliyorsunuz.

Motor: 1.0L T-GDI

Şanzıman: 7 ileri DCT

Güç: 115 beygir

Tork: 200 Nm

Yakıt tüketimi: 6,1 L/100km

0-100 km/s hızlanma: 12, 2 saniye

Maksimum hız: 182 km/s

Boyutlar: 4.395 mm uzunluk - 1.826 mm genişlik - 1.483 mm yükseklik

Bagaj hacmi: 380 litre

Ağırlık: 1.330 kg

Togg T10X Özellikleri Neler?

Yerli elektrikli SUV modelimiz de bu listede yer almayı başarıyor. Elektrikli olmasının da getirdiği daha düşük ÖTV oranları ile Togg T10X'in V1 Standart Menzil versiyonu 1 milyon 909 bin TL'den satın alınabiliyor. Listenin en premium hissettiren otomobili olarak nitelendirebileceğimiz T10X'in giriş seviyesindeki düşük menzili ise bir dezavantaj yaratabilir.

Motor: Elektrik motoru

Güç: 218 beygr

Tork: 350 Nm tork

Enerji tüketimi: 19,5 kWh

Batarya kapasitesi: 52,4 kWh

0-100 km/s hızlanma: 7,4 saniye

Maksimum hız: 185 km/s

Boyutlar: 4.599 mm uzunluk - 1.886 mm genişlik - 1.676 mm yükseklik

Bagaj hacmi: 441 litre

Ağırlık: 1.949 kg

Chery Omoda 5 Özellikleri Neler?

Çinli otomobil üretici Chery'nin tasarımı ile oldukça sevilen Omoda 5 modeli de Ultima versiyonu ile listemize girmeyi başarıyor. Tasarımı ile özellikle genç kullanıcıları hedefleyen Omoda 5 modeli, 145 beygir güç üretebilen 1,6 litrelik turbo beslemeli motoru ile 1 milyon 999 bin TL'lik liste fiyatına sahip.

Motor: 1,6L Turbo Beslemeli

Güç: 145 beygir

Tork: 275 Nm

Yakıt tüketimi: 7,0L/100km

0-100 km/s hızlanma: 10,1 saniye

Maksimum hız: 195 km/s

Boyutlar: 4.447 mm uzunluk - 1.824 mm genişlik - 1.588 mm yükseklik

Bagaj hacmi: 442 litre

Ağırlık: 1.455 kg

Kia Sportage Özellikleri Neler?

Kia, XCeed'in yanı sıra Sportage ile listeye ikinci otomobili eklemeyi başarıyor. KIA Sportage, dikkat çekici tasarımı ile uzun zamandır en çok satılan C segment SUV modeller arasında yer alıyor. Koreli üreticinin C segmentindeki temsilcisi 150 beygir güç üreten 1,6 litrelik turbo beslemeli motoru ve Live paketi ile 2 milyon 169 bin TL'lik fiyat etiketi ile sunuluyor.

Motor: 1.6 TGDI 2WD

Güç: 150 beygir

Tork: 250 Nm

Yakıt tüketimi: 6,9 L/100km

0-100 km/s hızlanma: 9,4 saniye

Maksimum hız: 195 km/s

Boyutlar: 4.540 mm yükseklik - 1.865 mm genişlik - 1.645 mm yükseklik

Bagaj hacmi: 591 litre

Ağırlık: 1.515 kg

Renault Boreal Özellikleri Neler?

Listemizin en genç üyesi olan Renault Boreal, boyutları ve nispeten uygun fiyatı ile önümüzdeki dönemde en iddialı modellerden birisi olmaya aday. Büyük boyutları ve geniş hacmi ile D segment sınırlarını zorlayan otomobilin bir diğer avantajı ise yerli üretim olması. Yeni model 145 beygirlik 1,3 TCe motoru ve evolution donanımı ile 2 milyon 194 bin TL'lik fiyattan alıcı buluyor.

Motor: 1.3 TCe

Güç: 145 beygir

Tork: 245 Nm

Yakıt tüketimi: 6,6 L/100km

0-100 km/s hızlanma: 9,6 saniye

Maksimum hız: 180 km/s

Boyutlar: 4.556 mm uzunluk - 1.841 mm genişlik - 1.659 mm yükseklik

Bagaj hacmi: 630 litre

Ağırlık: 1.359 kg

Editörün Yorumu

Ülkemizde yükselen döviz kuru ve yüzde 100'e varan ÖTV oranları ile artık C segment SUV modellerin fiyatları da 2 milyona dayanmış durumda. 2 milyonun altında sadece üç model bulunuyor. Bu noktada KIA XCeed, sahip olduğu konfor özellikleri ve büyük oranda sorunsuz yapısı ile fiyatının karşılığını en iyi veren modeller arasında.

Togg T10X ise sahip olduğu premium özellikler ve kaliteli iç mekanı ile elektrikli otomobil isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. XCeed'i küçük ve güçsüz bulanlar için KIA Sportage da yine güzel bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Henüz yeni tanıtılmasına rağmen Renault Boreal'e olan ilgi de oldukça yüksek. Baklalım Boreal bu ilginin karşılığını verebilecek mi?