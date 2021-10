Jüpiter Atmosferi 3D Olarak İlk Defa Görüntülendi

Jüpiter atmosferinin 3D görüntüsü NASA tarafından yayınlandı. NASA'nın Jüpiter'in yörüngesindeki Juno sondasından elde edilen yeni bulgular, gezegenin kendine özgü ve renkli atmosferik özelliklerinin bulutlarının altındaki görünmeyen süreçler hakkında nasıl ipuçları sunduğuna dair daha eksiksiz bir resim sunuyor.

NASA'nın Juno sondası, Jüpiter'in atmosferine daha iyi ve daha derin bir bakış sağladı. Araştırmacılar, Jüpiter'in çalkantılı bulutlarının ve fırtınalarının öncekinden daha ayrıntılı bir şekilde nasıl çalıştığını gösteren, atmosferik katmanlarının ilk 3 boyutlu görüntüsünü ürettiler.

Bu görüntüler sonrasında en önemlisi, siklonların ve antisiklonların nasıl davrandığı daha açık. 200 mil derinliğinde çalışan Büyük Kırmızı Leke (Great Red Spot, bir antisiklon) ile beklenenden çok daha uzun. Ayrıca dönüşlerine bağlı olarak tepede daha sıcak veya daha soğuktur.

Juno, bulutların yüzeylerinin altına bir bakış sunan mikrodalga radyometre kullanarak verilerin doldurulmasına yardımcı oldu. Ekip, Büyük Kırmızı Nokta için radyometre verilerini iki yakın geçişten alınan yer çekimi imzalarıyla tamamladı.

Radyometre bilgisi, mikrodalga ışığında okyanus benzeri değişiklikler bir yana, kuzey ve güney yarımkürede Dünya benzeri sirkülasyon hücrelerini de gösterdi.

Büyük Kırmızı Leke'nin atmosferik kütlesi gibi bazı gizemler hala çözülebilmiş değil. Bununla birlikte, 3D görüntüler Jüpiter gibi gezegenlerin nasıl davrandığına dair daha uyumlu bir resim ortaya koyuyor.

Yeni paylaşılan görüntüde çok ince ayrıntılar görülemiyor. Bunun nedeni, fotoğrafı elde etmek için izlenen yol. Yukarıdaki fotoğraf sadece tek bir seferde çekilmedi, üç farklı noktadan elde edildi.

Cool! NASA’s Juno: Science Results Offer First 3D View of Jupiter Atmosphere. The new findings provide a fuller picture of how the planet’s distinctive and colorful atmospheric features offer clues about the unseen processes below its clouds. pic.twitter.com/5Pc0THyIJ8