Jüpiter Çok Yakında Çıplak Gözle Gözlemlenebilecek

Jüpiter, Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen konumunda. Hatta o kadar büyük ki Jüpiter'in yörüngesindeki küçük bir değişim bile Dünya'yı sonsuza kadar değiştirebilir. Büyüklüğüne rağmen Jüpiter'i Dünya'dan teleskopsuz görmek nadir görülen bir durum. Bu ay gökyüzü gözlemcileri, 26 Eylül'de Jüpiter'i teleskopsuz görme şansına sahip olabileceğimizi belirtti.

Dünya'nın doğrudan Güneş ve bir dış gezegenlerin arasından geçtiği durum çok nadir gerçekleşir. Bu gerçekleştiğinde Jüpiter 12 yıllık yörüngesi boyunca Dünya'ya en yakın konumunda olacak. NASA'ya göre aynı zamanda gezegenin son 59 yılda bize en yakın ve en parlak olduğu an olacak. Yani Jüpiter'i teleskopsuz görmek istiyorsanız 26 Eylül dışarı çıkıp bunu yapmak için iyi bir gece olabilir.

26 Eylül Günü Çıplak Gözle Jüpiter'i Gözlemleyebileceğiz

Bu durumu özellikle ilgi çekici yapan şey, gökbilimcilerin Jüpiter'in bir 107 yıl daha Dünya'ya bu kadar yakın olmayacağını söylemesinden geçiyor. Bu, şu anda hayatta olan herhangi birimizin Jüpiter'i teleskop olmadan bu kadar yakından görme şansının yalnızca o gün olacağı anlamına geliyor.

26 Eylül'den sonraki gece Jüpiter, Dünya'dan uzaklaşmaya başlayacak. Bu noktada artık teleskop olmadan görmek zorlaşacak. Elbette Jüpiter'i teleskopsuz görebiliyor olmanız, onu mümkün olan en iyi şekilde göreceğiniz anlamına gelmez. Gaz devine gerçekten yakından bakmak için hâlâ bir teleskopa veya en azından dürbüne ihtiyacınız olacak.