James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in Yeni Görüntülerini Elde Etti

Dünya'nın en yeni ve en büyük uzay teleskobu James Webb, Jüpiter'i daha önce hiç olmadığı kadar net, berrak ve auroralarıyla birlikte gözler önüne seriyor. Bilim insanları, Güneş sisteminin en büyük gezegeninin yeni fotoğraflarını geçtiğimiz gün yayınladılar.

James Webb Uzay Teleskobu, fotoğrafları Temmuz ayında çekti ve Jüpiter'in kuzey ve güney ışıklarının ve dönen kutup sisinin benzeri görülmemiş manzaralarını yakalamayı başardı.

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in Fırtınasını da Gözlemledi

Jüpiter'in Dünya'yı yutacak kadar büyük fırtınası 'Büyük Kırmızı Noktası', sayısız küçük fırtınanın yanında parlak bir şekilde öne çıkıyor. Geniş çapta çekilen fotoğraf, gezegenin etrafındaki soluk halkaların yanı sıra, ışıltılı bir galaksi arka planına karşı iki küçük uydusunu da gösteriyor.

Berkeley'deki California Üniversitesi'nden gezegen astronomu Imke de Pater yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunların hepsi oldukça inanılmaz. Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Dürüst olmak gerekirse bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk."

ABD-Fransız araştırma ekibine göre, önemli yönlerini öne çıkarmak için kızılötesi görüntüler yapay olarak mavi, beyaz, yeşil, sarı ve turuncu olarak renklendirildi. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın 10 milyar dolarlık Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi, geçen yılın sonunda roketle uzaklaştı ve yazdan beri evreni kızılötesinde gözlemliyor. Bilim insanları, 13.7 milyar yıl önce ilk yıldızların ve galaksilerin oluştuğu zamana kadar uzanan James Webb ile evrenin doğuşunu görmeyi umuyorlar.