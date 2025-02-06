Scarlett Johansson'lı Jurassic World Rebirth Fragmanı Yayınlandı

Uzun süredir merakla beklenen Jurassic World Rebirth filminin yeni fragmanı yayınlandı. İşte yeni Jurassic World filminin vizyon tarihi!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Jurassic World serisinin yeni filmi merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Jurassic World Rebirth isimli yeni film için fragman yayınlandı. Peki, oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson dahil pek çok ismin yer aldığı film ne zaman vizyona girecek?

Jurassic World Rebirth Fragmanı Paylaşıldı

Universal Pictures'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Jurassic World Rebirth filminin tanıtım videosu izleyiciler ile buluştu. 2 dakika 25 saniye uzunluğundaki video, filmin atmosferi hakkında sahibi olmamızı sağlıyor. Görüntülenme sayısı kısa sürede 8 milyon 900 bini aşan fragmana on binlerce yorum yapıldı.

Jurassic World Rebirth Vizyon Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen Jurassic World Rebirth filmi 2 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girecek. Yönetmenliğini Gareth Edwards'ın yaptığı filmin senaristleri arasında Michael Crichton ve David Koepp yer alıyor.

Jurassic World Rebirth Oyuncuları

  • Scarlett Johansson
  • Jonathan Bailey
  • Rupert Friend
  • Ed Skrein
  • Mahershala Ali
  • Manuel Garcia-Rulfo
  • Luna Blaise
  • Philippine Velge
  • David Iacono

Jurassic World serisinin yeni filminde Scarlett Johansson "Zora Bennett" karakterini, Jonathan Bailey "Dr. Henry Loomis" karakterini, Rupert Friend ise "Martin Krebs" karakterini canlandıracak.

Jurassic World Rebirth Konusu

Jurassic World Dominion'un beş yıl sonrasını konu alan yeni film, üç devasa dinozordan DNA elde etmeye çalışan bir grubun maceralarını konu alıyor.

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