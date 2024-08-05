Bakan Açıkladı: Instagram Erişim Engeli Kaldırılmayacak!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde Instagram platformuna getirilen erişim engeli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Kabine Toplantısından Instagram İçin Olumsuz Sonuç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kabine toplantısının ardından Instagram için getirilen erişim engelinin bugün de devam edeceğini duyurdu. Uraloğlu konu ile ilgili olarak, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz aktif olarak görüşüyoruz. Bu işi bugün bitirebileceğimizi düşündüm ama olmadı. Instagram konusunda bir ilerleme yok." ifadelerini kullandı.

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