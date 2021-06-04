Kablosuz Şarjlı iPad Pro ve Yeni iPad Mini Tozu Dumana Katacak

Kablosuz şarj destekli iPad Pro resmen yolda. Apple, kablosuz şarjlı yeni bir iPad Pro ve altı yıl içinde yeniden tasarlanan ilk iPad mini üzerinde çalışıyor olabilir. Şirket, pandemi döneminde patlayan satışlarındaki ivmeyi sürdürmek istiyor.

Bloomberg tarafından aktarılan yeni rapor, COVID-19 salgını sırasında yüksek iPad satışlarından yararlanan Apple'ın, kablosuz şarja sahip bir iPad Pro ve yeniden tasarlanmış bir iPad mini üzerinde çalıştığını söylüyor.

İlk olarak Bloomberg tarafından bildirilen iddialara göre ABD merkezli teknoloji devi, 2022'de iPad Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni iPad Pro'nun, kablosuz şarj desteği için mevcut modellerde alüminyuma kıyasla cam arka panele sahip olacağı söyleniyor.

California merkezli Apple, kablosuz şarj desteği için iPhone 11'le birlikte cam arka panelini tanıttı ve bunu geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 12 modelleriyle sürdürdü. Şirket, iPad Pro için benzer bir MagSafe sistemini test ediyor. Kablosuz şarj, muhtemelen sonraki modellerin bir parçası olarak kalacak.

Apple, bir sonraki iPad Pro'nun geliştirilmesinin parçası olarak, ters kablosuz şarj adı verilen teknolojiyi de deniyor. Bu, kullanıcıların iPhone'larını veya diğer cihazlarını tabletin arkasına yerleştirerek şarj etmelerine izin veriyor.

iPad mini, 2015'ten bu yana ilk kez yeniden tasarlanacak; daha dar bir ekran çerçevesine ve bir ana sayfa düğmesinin kaldırılmasına sahip olacağına inanılıyor. Yeniden tasarlanan iPad mini ve öğrenciler için giriş seviyesi bir iPad bu yılın sonunda piyasaya sürülebilir.

Kablosuz şarj destekli iPad Pro resmen yolda

799 dolardan başlayan iPad Pro, Apple'ın tablet serisinde temel bir seri haline geldi. COVID-19 pandemisi sırasında birçok çalışan evden çalıştığı için iPad'e, özellikle iPad Pro'ya yöneldi. Buna karşılık Apple, iPad gelirlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 80 artışla 7.8 milyar dolar elde etti.

Şirketin en son etkinliğinde CEO Tim Cook, Apple'ın M1 çipine sahip yeni iPad Pro'yu 'öldürücü darbe' olarak nitelendirmişti. Yönetici, şirketler ve çalışanlar hibrit kurulum yapmaya devam ettikçe, ürün döngüsünün evden ve ofisten çalışanlara fayda sağlayacağına inandığını da sözlerine eklemişti.

Cook, "Az önce duyurduğumuz ürün gerçekten harika, içinde M1 bulunan iPad Pro. Pazarda gördüğümüz trendlere ek olarak ürün döngüsünün gücüyle ilgili birçok harika şey var. Pandeminin biteceği dönemde, birçok şirket hibrit modda faaliyet gösterecek gibi görünüyor. Bu nedenle, evden çalışma ve evden çalışmanın üretkenliği çok kritik olmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.