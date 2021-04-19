Kademeli Normalleşme Ölümleri 4,7 Kat Arttırdı: TTB Uyardı!

Kademeli normalleşme sonucunda ölümlerin ciddi oranda arttığı açıklandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mart tarihinden bu zamana kadar COVID-19 kaynaklı ölümler 4,7 kat arttı. TTB tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Kademeli Normalleşme COVID-19 Ölümlerini Arttırdı mı?

Ülkemizde mart ayından itibaren yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde karar dönemi (kademi olarak normalleşme) başladı. Yerinde karar döneminde Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamaların illerdeki vaka durumuna göre hafifletiliyor ya da sıkılaştırılıyor.

Yeni dönemde kentlerin vaka durumuna göre dört risk seviyesi belirlendi. Bu risk seviyeleri, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere dört farklı risk grubundan oluşuyor. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile gösteriliyor. Bu sebepten ötürü illerdeki vaka sayısı, COVID-19 tedbirleri konusunda büyük bir rol oynuyor.

Yerinde karar dönemiyle beraber tedbirler gevşetildi. Bununla birlikte çok sayıda vatandaş maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymuyor. Bunun sonucunda ise vaka sayılarında ciddi artış yaşanmaya başlandı. Özellikle son günlerde günlük vaka sayısı 55 bini aştı. Örneğin 18 Nisan tarihinde bu sayı 55 bin 802 olarak açıklandı. Hasta ve ölüm sayısında da ciddi yükseliş devam ediyor.

Resmi rakamlarla dahi 1 Mart'tan bugüne ölümler 4,7 kat artıp 69'dan 318'e çıktı.



Bu grafiği tersine çevirmek mümkün: Ekonomik destekle toplu çalışma (fabrika, atölye vb.) ve iş alanlarını (AVM, vb.) kapatın, zorunlu üretim dışında çarkları durdurun, ölümler dursun. pic.twitter.com/QhS20cvrc6 — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 18, 2021

Türk Tabipleri Birliği (TTB), resmi Twitter hesabı üzerinden koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, 1 Mart ile 18 Nisan tarihleri arasında haftalık ölümler grafiği yer aldı. Grafikte yer alan bilgilere göre haftalık ölümler 1-7 Mart arasında 461, 8-14 Mart'ta 459, 15-21 Mart'ta 572, 22-28 Mart'ta 1015, 29 Mart - 4 Nisan'da 1187, 5-11 Nisan'da 1676 ve 12-18 Nisan arasında ise 1987'ye yükseldi.

TTB, yaptığı açıklamada, "Resmi rakamlarla dahi 1 Mart'tan bugüne ölümler 4,7 kat artıp 69'dan 318'e çıktı. Bu grafiği tersine çevirmek mümkün: Ekonomik destekle toplu çalışma (fabrika, atölye vb.) ve iş alanlarını (AVM, vb.) kapatın, zorunlu üretim dışında çarkları durdurun, ölümler dursun" ifadelerini kullandı.