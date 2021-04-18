Koronavirüs Aşısı Yaptırmayanlara Para Cezası mı Geliyor?

Koronavirüs aşısı yaptırmayanlara para cezası gelebilir. MHP'li Sefer Aycan'dan konu hakkında açıklama geldi. Peki, aşı olmayanlar para cezası ile karşı karşıya kalacak mı? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Yaptırmayanlara Para Cezası Gelecek mi?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 140 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 3 milyonu aşkın kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Salgını sonlandırmak için birçok firma tarafından aşılar geliştirildi.

Aşılama çalışmaları uzun bir süredir dünyanın birçok noktasında yapılmaya devam ediyor. Aşılama süreci devam ederken birçok insan, aşı yaptırma konusunda tereddüt yaşıyor. NTV'deki habere göre İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, halkın aşıya olan düşüncesine ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Bozkurt tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye'de en çok kadınlar aşı yaptırma konusunda tereddüt yaşıyor. Toplumda aşıya olan güvenin yüzde 38, aşı geliştiren şirketlere güvenin ise yüzde 28 seviyesinde olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 75'lik kısmı bilime güvendiğini söylerken yüzde 11'lik kesimi bilime güvenmediğini ve yüzde 33'lük kısmı ise alternatif tıbba güvendiğini ifade etti.

Yapılan araştırmalara göre gençler arasında aşı olma konusunda tereddüt ve aşı karşıtlığı çok yüksek seviyede. Aktarılan bilgilere göre eğitim düzeyinin artması, aşı yaptırma tereddütünü ve aşı karşıtlığını önemli ölçüde azaltıyor.

Kimsenin "aşı yaptırmıyorum" deme hakkı olmadığını belirten MHP'li Sefer Aycan, yaptığı açıklamada, “Maske takmayana ceza yazılıyor, aşı yaptırmayana da uygulanabilir” şeklinde konuştu. Aycan tarafından yapılan açıklamaya göre aşı olmayan vatandaşlar para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Böyle bir uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği ise bilinmiyor.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Zoraki aşı yapmak, Toplum sağlığını ciddi oranda etkiliyor, bu oranlar istediğimiz yere varmıyorsa, istediğimiz başarıyı elde edemiyorsak belki o zaman düşünülecek ikinci bir yol olarak görülebilir" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: