Kadıköy Boğası'nın Hayatı Film Oluyor: İşte Vizyon Tarihi

Sosyal medya fenomeni Kadıköy Boğası'nın hayatı film oluyor. Konuyla ilgili gelen ilk bilgilerin ardından sosyal medya bu haber ile çalkalanmaya başladı. Peki Kadıköy Boğası lakabıyla bilinen Mustafa Başaran'ın hayatını anlatacak olan film ne zaman vizyona girecek? İşte Kadıköy Boğası Filmi vizyon tarihi ve detayları...

Kadıköy Boğası Filmi Ne Zaman Vizyona Girecek?

Fenerbahçe’ye olan bağlılığı ve sempatik tavırlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni “Kadıköy Boğası” lakaplı Mustafa Başaran bu kez hayatının filme alınmasıyla gündemde. Türk yapımı olan film 22 Ağustos 2025 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını VistaMotion ve AZT Pictures’ın üstlendiği proje hem eğlenceli hem de duygusal unsurları barındıran bir komedi olarak tanıtıldı.

Sinema dağıtımını ise TME Films üstlenecek. Başaran’ın sosyal medyada yakaladığı ün, Fenerbahçe sevgisi ve Kadıköy sokaklarında geçen anıları filmde mizahi bir dille beyaz perdeye taşınacak. Filmin duyurusu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken özellikle Fenerbahçe taraftarları ve fenomenin hayranları vizyon tarihini heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda göz ameliyatı geçiren Mustafa Başaran şimdi ise yaşam öyküsünün sinema perdesine taşınmasıyla bir kez daha gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Testo Taylan tarafından yapılan ev ziyareti videosu ile tüm Türkiye tarafından tanınmaya başlayan Kadıköy Boğası Mustafa Başaran özellikle sosyal medya da oldukça sevildi. Pek çok mizah sayfası tarafından kesitleri paylaşılan Kadıköy Boğası, Fenerbahçe sevgisi ve sohbet ettiği kişileri kendine has ikna kabiliyeti ile etkilemesiyle biliniyor.

Dikkat çeken bir diğer unsur ise filmin vizyon tarihi oldu. Zira Mustafa Başaran'ın fenomen olmasının üzerinden uzun bir zaman geçmedi. Bu da filmin oldukça kısa bir sürede çekildiği ve kurgusunun tamamlandığı anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...