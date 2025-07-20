WhatsApp İçin Son Tarih Verildi!

Son dönemlerde pek çok ülke iletişim bazında karar değişikliklerine gidiyor. Bu kapsamda Rusya, yabancı sermaye ile kurulmuş olan dijital iletişim kanallarına resmen bir savaş başlattı. Bunun devamında ise WhatsApp'ın geleceği Rusya için "belirsiz" olarak yorumlanıyordu. Konuyla ilgili karar netleşti ancak Meta adına iyi bir karar değil. İşte konuyla ilgili detaylar...

WhatsApp Rusya'da Yasaklanıyor! İşte Son Kullanım Tarihi!

Rusya Batılı teknoloji şirketlerine karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Ülkede milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok yakında tamamen yasaklanabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan yeni dijital güvenlik yasası kapsamında yabancı menşeli yazılımların kullanımı sınırlandırılıyor.

Duma Bilgi Teknolojileri Komitesi Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin yaptığı açıklamada “WhatsApp’ın Rusya’dan çekilme zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Bu açıklama uygulamanın ülkedeki geleceğine dair net bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Yetkililer WhatsApp’ın yerine yerli ve devlet destekli mesajlaşma uygulamalarının kullanılmasını öneriyor.

Bu kapsamda öne çıkan iki uygulama ise Telegram ve Rus hükümeti tarafından geliştirilen Max isimli yeni platform. Max'in, devlet kurumlarında zorunlu hâle gelmesi ve kamuya açık iletişimde aktif olarak kullanılması hedefleniyor. Şu ana kadar resmi bir yasak kararı açıklanmasa da edinilen bilgilere göre 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla WhatsApp'ın Rusya’da kullanım dışı kalması bekleniyor.

Bu tarihten sonra uygulamaya erişim büyük ölçüde engellenecek. Rusya 2022’den bu yana Meta çatısı altındaki platformlara karşı katı bir tavır sergiliyor. Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları daha önce kısıtlanmış Whatsapp ise uzun süredir mercek altındaydı. Gerekçe olarak kullanıcı verilerinin yurt dışına aktarılması ve ulusal güvenlik riskleri gösteriliyor.

WhatsApp’ın olası yasağı hem bireysel kullanıcılar hem de şirketler için önemli sonuçlar doğurabilir. Özellikle yurtdışı bağlantılı çalışan firmalar alternatif iletişim yollarına yönelmek zorunda kalabilir. Bu gelişme sadece teknolojik bir geçiş değil aynı zamanda Rusya’nın dijital bağımsızlık stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.