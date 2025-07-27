Kadıköy Boğası Film Oluyor! İşte Çok Konuşulan Fragman

Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran, enerjisi ve Fenerbahçe’ye olan tutkusu sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Özellikle ev ziyaretleriyle bilinen fenomen Testo Taylan başta olmak üzere birçok ünlü YouTuber’la çektiği videolarla adını daha da duyurdu. Şimdi ise bu yükselişini beyaz perdeye taşıyor. “Kadıköy Boğası” sinema filmi için ilk fragman yayınlandı. İşte çıkış tarihi ve filmin konusu...

Kadiköy Boğası Komedi Filminin Fragmanı Yayınlandı

Kadıköy Boğası’nın resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan fragmana göre filmde onun tanınmasına sebep olan ikonik hareketleri ve söylemleri sıkça yer alacak. Ayrıca sadık dostu Çomar adlı köpeği, platonik aşkı Rabia ve sıra dışı maceraları da izleyicilerle buluşacak. Söz konusu fragman videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kadıköy Boğası filminin oyuncu kadrosunda Mustafa Başaran’a, ailesinden Mehmet Ali Başaran da eşlik ediyor. Bunun yanında projede tanınmış isimler de yer alıyor. Öyle ki Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan ve İlker Aksum gibi oyuncular da kadroda bulunuyor. Ateş Fatih Uçan Akasya Durağı dizisiyle, Nurullah Çelebi Recep İvedik serisiyle, İlker Aksum ise Ramo, Çarli dizileri ve 7. Koğuştaki Mucize filmiyle tanınıyor.

Kadıköy Boğası Filmi Tarihi

Kadıköy Boğası, 22 Ağustos 2025'te sinemalarda olacak.

Söz konusu film sosyal medyada tartışma konusu oldu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kadıköy Boğası filminden beklentileriniz neler, çıktığında izlemeyi düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.