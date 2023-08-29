Tüm Kadınlara Ücretsiz Telefon Dağıtılacak: Tepkiler Büyüyor!

Kuzey Hindistan'da bulunan Racastan eyaletinde eşi benzeri görülmemiş bir karar alındı. Eyalette yaşayan tüm kadınlara ücretsiz telefon dağıtacağını öne süren Racastan hükûmeti, tüm telefon markaları tarafından tabiri cazise topa tutuldu.

Ülkedeki akıllı telefon üreticileri bu kararın önüne geçmek için tepki gösterdi. Çünkü eğer böyle bir şey gerçekleşirse ülkedeki telefon ticareti neredeyse durma noktasına gelebilir.

4 Milyon Kadın Yaşıyor!

Racastan eyaleti, bölgenin en büyük Hint eyaleti olma özelliğine sahip. Ayrıca ülkenin nüfusuna göre yedinci en büyük eyalet olarak biliniyor. Büyüklüğüyle dikkat çeken eyalette 4 milyon kadın yaşıyor.

Hükûmetin bu kadar çok kadına ücretsiz telefon dağıtması demek, telefon pazarından 4 milyon cihazın çıkması demek. Bu da neredeyse 1 yıllık satışın önüne geçmeye sebep olacak.

Bu yüzden telefon markaları kendi menfaatlerini de düşünerek bu kararın çok yanlış olduğunu dile getiriyor.

Ayrıca dağıtılacak telefonlar giriş segmentinde olduğu için kâr oranı düşük cihazlar. Telefonların çoğu küçük markalar aracılığyla satılıyor ve bu da pazar payı küçük olan markaların iflasa sürüklenmesine yol açabilir.

Racastan hükûmeti gelen tepkilere rağmen telefonları kuracakları kamplarda dağıtacaklarını, ayrıca kadınlara bunları kullanabilmeleri için dijital eğitimler vermeyi düşündüklerini söylüyor.

Buradaki esas amacın, cep telefonları aracılığıyla kadınların hükûmet programlarından yararlanmasını sağlamak olduğu da belirtiliyor.

Daha önce dünyada böyle bir konunun hiç gündeme gelmemiş olması, kararın yalnızca eyalette değil tüm dünyada yayılmasına neden oldu.

Peki sizce böyle bir uygulama doğru olur mu? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.