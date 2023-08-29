vivo'nun Orta Segment Telefon Modeli Y78m Satışa Sunuldu!

vivo, geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkan Y78m modelini Çin pazarında piyasaya sürdü. Bu yeni akıllı telefon Y78 serisine yeni bir ürün olarak eklendi.

Orta segment olarak nitelendirebileceğimiz telefon modeli hem uygun fiyatlı hem de kullanışlı.

İlk olarak mayıs ayında gördüğümüz vivo Y78m, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7020 yonga setinden güç alıyor.

LCD Ekran ve Hızlı Şarj Özelliği

Telefonun LCD ekranı ve full HD+ görüntü kalitesi, meraklıların ilgisini şimdiden çekti. Bahsi geçen LCD ekran, telefonun ön tarafında 6,64 inç büyüklüğüne sahip. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı da bulunuyor.

19,9:9 en boy oranındaki ekranın üst kısmında 8 Megapiksellik bir kamera bulunuyor. Telefonun arkasına baktığımzda ise ikili kamera grubunu görüyoruz. Bunlar 50 Megapiksel ve 2 Megapiksel olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonun RAM özellikleri de en az kamerası kadar ilgi gördü. Çünkü telefonun 8 GB ve 12 GB RAM olmak üzere iki bellek seçeneği bulunuyor. Depolama özelliği de tıpkı RAM gibi iki seçenekten oluşuyor; 128 GB ve 256 GB.

vivo Y78m, 5000 mAh batarya (pil) gücüne sahip. Pil gücünün yanı sıra telefonun 44W hızlı şarj desteği sunması da bir avantaj olarak görülüyor. 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB-C, çift SIM ve 3,5 mm ses girişi gibi özellikleri olan telefonun Çin'deki fiyatı 275 dolar.

Telefonun ülkemizde vergilerle fiyatı artıyor olsa da 7300 TL gibi bir rakama denk geldiği görülüyor.

Peki siz vivo'nun yeni modelini ve özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki kutucuktan bizimle paylaşabilirsiniz.