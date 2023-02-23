Kahramanmaraş Depremi İngiltere'de Olsaydı Ne Olurdu? Yapay Zeka Gözler Önüne Serdi!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, ülkemizin 10'dan fazla şehrinde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Hâlen daha depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız günlerde dünyanın diğer ülkeleri de benzer bir durumun kendi ülkelerinde ne gibi zayiatlara yol açacağını merak ediyor.

Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler ve Londra merkezli Hjinks Collective adındaki bir ajans, yapay zekâyı kullanarak Kahramanmaraş depreminin diğer ülkelerde gerçekleştiği bir senaryoda ne gibi yıkımlar olacağını gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Ajansın niyeti, insanların bu depremden etkilenenlere empati yapabilmesini sağlamak.

Yapay zekânın oluşturudğu görsellerde İngiltere'de böylesine büyük bir deprem yaşandığında birçok ünlü ve turistik mekânın hasar gördüğünü ve kullanılamaz hâle geleceğini görebiliyoruz. Hjinks Collective şirketinin kurucusu Tamryn Kerr, bu tarz çalışmaların depremin unutulmasını engellemeye ve daha fazla bağışa yol açacağını düşünüyor.

Yapay Zekânın Oluşturduğu İngiltere Depremi Görüntüleri

Hjinks Collective kurucusu Tamryn Kerr'in açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

"Deprem senaryosunu yapay zekâyla oluşturduk ve inanılmaz sonuçlar ortaya çıktı. Bu görüntüler, Türkiye ve Suriye’deki insanların gerçeğini daha yakından görmeyi sağlıyor. Tanıdığınız ve sevdiğiniz yerlerin yok olduğunu görmenin verdiği duygu çok güçlü ve akılda kalıcı."

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