Call of Duty Serisinin Popüler Aktörü Kamar de los Reyes Hayatını Kaybetti!

Geçtiğimiz saatlerde Call of Duty'nin en ikonik kötü adamlarından birini canlandıran Kamar de los Reyes'in vefat haberi geldi. Reyes'in kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Reyes'in ailesi, ünlü aktörün Los Angeles'taki evinde vefat ettiğini doğruladı.

Kamar de los Reyes, Black Ops II, Black Ops 4 ve Call of Duty: Vanguard'da Raul Menendez'i canlandırmıştı.

Call of Duty Serisinin Raul Menendez'i Hayatını Kaybetti

Menendez seride Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı büyük bir kin besleyen çok uluslu bir terörist örgüt olan 'Cordis Die' olarak bilinen grubun başındaydı. Ünlü aktör Call of Duty serisinin en unutulmaz kötü adamlarından biri olarak serinin severleri arasında oldukça popülerdi.

Kamar de los Reyes, Call of Duty dışında da oldukça bilinen ve sevilen bir aktördü ve Black Ops II'deki çalışmasından bu yana film, televizyon ve tiyatroda düzinelerce yapımda rol aldı.

Son olarak All-American, The Rookie ve The Passage filmlerinde rol alan aktörün kariyeri 1988'de bir filmdeki küçük bir rolle başlamıştı.