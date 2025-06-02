Sektörde Bir İlk Olacak Özelliğiyle Wear OS Akıllı Saat Geliyor

HMD Global'in, akıllı saat pazarına iki yeni Wear OS destekli modelle giriş yapacağı ve bu modellerden birinin dahili kamera ile geleceği sızdırıldı. Twitter'da (şimdiki adıyla X) @smashx_60 adlı sızıntı kaynağının bildirdiğine göre, HMD "Rubber 1" ve "Rubber 1S" adını taşıyan iki Wear OS saati üzerinde çalışıyor.

Her iki akıllı saat de USB-C ve kablosuz şarj yetenekleri, Wi-Fi, 5ATM su direnci, kalp atış hızı/SpO2 takibi gibi bir dizi ortak özelliğe sahip olacak ama asıl bomba, Rubber 1'in kameralı sisteminde yatacak.

Rubber 1'de 2 MP'lik Kamera Sistemi

Akıllı saatlerde kamera özelliği daha önce Samsung Galaxy Gear gibi modellerde görüldü. HMD de bu konuda bir adım atarak Rubber 1 modeline 2 MP'lik bir kamera yerleştirdi. Wear OS işletim sisteminde bu bir ilk olacak, ayrıca rakiplerin de kendini geliştirmek isteyeceği bir alanda rekabet oluşturacak.

Kameranın tam olarak ne amaçla kullanılacağı henüz belli değil; ancak Galaxy Gear'daki gibi dışa dönük düşük kaliteli fotoğraflar çekme veya video aramalarını kolaylaştırmak için saat yüzünde veya çerçevede konumlandırılmış bir kamera olasılığı bulunuyor.

HDM Rubber 1 ve 1S Arasındaki Farklar

Model farklılıkları şöyle:

HMD Rubber 1 : Daha premium, 2 MP kamera, Bluetooth 5.3, NFC, 400mAh batarya ve 1.85 inç OLED ekran.

: Daha premium, 2 MP kamera, Bluetooth 5.3, NFC, 400mAh batarya ve 1.85 inç OLED ekran. HMD Rubber 1S: Daha uygun fiyatlı, NFC yok, Bluetooth 5.0, 290mAh batarya ve daha küçük, 1.07 inç OLED ekran.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Şu an için resmi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi bulunmamakla birlikte, bu kameralı akıllı saatlerin özellikle çocuklar hedeflenerek tasarlanmış olabileceği yönünde dedikodular da sosyal medyada dönüyor.