Kameralı Apple Watch Bekleyenleri Şaşırtacak Gelişme!

Apple'ın kamera içeren bir Apple Watch ve AirPods üzerinde çalıştığını daha önce sizlere duyurmuştuk. Birçok kullanıcı bu sayede telefonlara olan bağımlılığın daha da azalacağını düşünürken Apple'ın kamera kullanma gerekçesinin farklı olacağı ortaya çıkmıştı.

Kameralı Apple Watch Çalışmaları Durduruldu

Bloomberg'in haberine göre Apple artık kamera içeren bir Apple Watch çıkarmayı planlamıyor. Kameraya sahip olan Apple Watch ve Apple Watch Ultra modelleri kullanıcının çevresindeki ortamı görüntüleyecek ve analiz için yapay zekadan yararlanacaktı.

Yani başta belirttiğimiz üzere Apple Watch'taki kamera, FaceTime veya fotoğraf çekme için kullanılmayacaktı. Saat kullanıcılarının yakınlarındaki nesneler ve yerler hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyacaktı.

iPhone'lardaki görsel zeka özelliği ile benzer şekilde çalışacak olan kamera sayesinde Apple Watch bir restorana veya mağazaya doğrultulduğunda saat vermek, bir bitkiyi tanımlamak, bir nesneyi tanımlamak veya dil çevirileri sunmak gibi şeyler yapabilirdi.

Apple'ın hedefi ilk kameralı saatini 2027'de piyasaya sürmekti ancak planlar iptal edildiği için artık bu ürünün fişi çekilmiş oldu. Apple'ın bu teknolojiyi geliştirmekten neden vazgeçtiği şu anda bilinmiyor.