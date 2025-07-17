Apple Watch, Bir Telefon Olma Yolunda İlerliyor: Beklenen Büyük Özellik Geliyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, popüler akıllı saat serisi Apple Watch'ı daha işlevsel hale getirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şirket son olarak, özellikle yeni akıllı saat modellerine kamera entegrasyonunu kolaylaştıracak yenilikçi bir özelliğin patentini almayı başardı.

Gelen son bilgilere göre Apple, ekran içine gizlenebilen yeni bir kamera modülünün patentini aldı. Pek çok analist, bu patentin uzun süredir beklenen kameralı Apple Watch modelinin önünü açtığını, aynı zamanda tamamen ekrandan oluşan iPhone modelleri için de bir sinyal verdiğini belirtiyor.

Apple Watch'ın Kamerası Ekranın Altına Gizlenecek

Apple'ın aldığı "iki aşamalı ekranlı elektronik cihazlar" adlı yeni patent, gelecekteki Apple Watch ve iPhone modellerinde ekran altına gizlenmiş bir kamera modülüyle karşılaşabileceğimizin sinyalini veriyor.

Bu yenilikçi patente göre, Apple Watch'ın ekranı artık iki katmandan oluşaca. İç katman pikselleri gösterirken, dış katman ışık modülasyonu sağlayarak kamera ve flaş gibi bileşenleri gerektiğinde görünür kılacak. Bu sayede cihazın ön yüzü tamamen ekrandan oluşacak estetik bir görünüme kavuşurken, Apple Watch üzerinden FaceTime aramaları yapma ve fotoğraf çekme gibi kullanışlı özellikler mümkün hale gelecek..

Ancak belirtmek gerekir ki, bu patent yalnızca akıllı saatlere özel değil. Ekran altı kamera teknolojisi, uzun bir süredir iPhone serisi için de gündemde yer alıyor. Buna rağmen, pek çok analist, Apple'ın bu patentle özellikle kameralı bir Apple Watch modelinin sinyalini verdiğini belirtiyor.

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