Kanada Başbakanı'nın Sahte MacBook Kullandığı Ortaya Çıktı

Kanada Başbakanı sahte Macbook'la Twitter'da viral oldu. Geçtiğimiz gün Başbakan Trudeau'nun partisi Liberal Parti tarafındna yayınlanan fotoğraf dizisinde ilginç bir şey fark edildi. İşte Justin Trudeau'nun, HP bilgisayara Apple logosu yapıştırarak yarattığı kişisel MacBook'u.

Geçtiğimiz günlerde Liberal Parti (Başbakan Trudeau'nun partisi), Trudeau'nun parti gönüllüleri için bir eğitim konuşmasına katıldığını gösteren fotoğraflar yayınladı. Kanadalı bir gazeteci olan Bryan Passifiume ise Trudeau'nun dizüstü bilgisayarında alışılmadık bir şey fark etti ve bununla ilgili Twitter'da paylaşımda bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yer aldığı fotoğraftaki MacBook gerçek değildi. Fotoğraf, video konferans görüşmesi aracılığıyla birkaç Liberal Parti gönüllüsüyle konuşan Trudeau'nun neşeli halini gösteriyordu. Ekrandaki bir şeye gülüp gülmediği belli olmasa da, bu fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını eğlendirmeyi başardı.

Dizüstü bilgisayarın arka kapağındaki HP logosu yerine Apple'ın logosunun yapıştırıldığı açıkça görülüyor. Bu fotoğraflar kısa sürede hem Kanada'da hem de dünyadaki kullanıcılar arasında viral hale gelmeyi başardı.

Why is Canada’s Prime Minister pretending his boring old HP laptopis a trendy MacBook in official @liberal_party photos?



The Apple logo sticker isn’t even on straight, and you can see the laptop’s HP logo underneath #cdnpoli pic.twitter.com/uhO0Zq0Bo3