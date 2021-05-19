Kanada Başbakanı'nın Sahte MacBook Kullandığı Ortaya Çıktı

Kanada Başbakanı sahte Macbook'la Twitter'da viral oldu. Geçtiğimiz gün Başbakan Trudeau'nun partisi Liberal Parti tarafındna yayınlanan fotoğraf dizisinde ilginç bir şey fark edildi. İşte Justin Trudeau'nun, HP bilgisayara Apple logosu yapıştırarak yarattığı kişisel MacBook'u.

Geçtiğimiz günlerde Liberal Parti (Başbakan Trudeau'nun partisi), Trudeau'nun parti gönüllüleri için bir eğitim konuşmasına katıldığını gösteren fotoğraflar yayınladı. Kanadalı bir gazeteci olan Bryan Passifiume ise Trudeau'nun dizüstü bilgisayarında alışılmadık bir şey fark etti ve bununla ilgili Twitter'da paylaşımda bulundu.

Kanada Başbakanı sahte MacBook'la viral oldu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yer aldığı fotoğraftaki MacBook gerçek değildi. Fotoğraf, video konferans görüşmesi aracılığıyla birkaç Liberal Parti gönüllüsüyle konuşan Trudeau'nun neşeli halini gösteriyordu. Ekrandaki bir şeye gülüp gülmediği belli olmasa da, bu fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını eğlendirmeyi başardı.

Dizüstü bilgisayarın arka kapağındaki HP logosu yerine Apple'ın logosunun yapıştırıldığı açıkça görülüyor. Bu fotoğraflar kısa sürede hem Kanada'da hem de dünyadaki kullanıcılar arasında viral hale gelmeyi başardı.

Why is Canada’s Prime Minister pretending his boring old HP laptopis a trendy MacBook in official @liberal_party photos?



The Apple logo sticker isn’t even on straight, and you can see the laptop’s HP logo underneath #cdnpoli pic.twitter.com/uhO0Zq0Bo3 — 𝘽𝙧𝙮𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙪𝙢𝙚 (@BryanPassifiume) May 18, 2021

Başbakanın neden sahte bir Apple bilgisayarı kullandığı henüz belirsiz, ancak ilk varsayımlar Justin Trudeau'nun bir başkasının bilgisayarını kullandığı yönünde.

Bununla birlikte Trudeau'nun macOS kullanırken çekildiği herhangi bir fotoğrafı da bulunmuyor. Bu yüzden bazı sosyal medya kullanıcıları, Trudeau'nun Apple MacOS yerine Windows'u tercih ettiğini düşünüyor.

Pek çok kullanıcı bu görüntülerle eğlenmiş olsa da Liberal Parti üyeleri Twitter'daki bu konuda hassas davranıyor. Liberal Parti'nin Kıdemli İletişim Direktörü Braeden Caley yaptığı paylaşımda liderini savundu. "(Başbakan) gönüllülere teşekkür etmek için LPC gönüllüler merkezinde başkasınnı dizüstü bilgisayarını ödünç aldı. Merkezdeki bazı Apple heveslileri hayranları, bilgisayarlarına 'gerçek bir değişiklik' yarattılar" dedi.

Obama açıkladı: UFO'lar gerçekte var mı?

Son zamanlarda ön plana çıkan tek devlet başkanı Justin Trudeau değil. Eski ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin UFO araştırmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Obama, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyordur ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Pentagon, tanımlanamayan obje ve olayların kaynağını araştırmak için araştırmak için "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu" isimli bir gözlem birimi kurmuştu. UFO görüntüleri gizemini korumaya devam ediyor.