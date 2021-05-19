YÖK'ten Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi uzun bir süredir merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yüz yüze eğitime ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu. Peki, üniversiteler 2021 yılınnı eylül ayında açılacak mı?

Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Tarihi Belli Oldu mu?

Milyonlarca üniversite öğrencisi, yüz yüze eğitimin Eylül 2021 tarihinde başlayıp başlamayacağını merak ediyor. YÖK, Sağlık Bakanlığına konu ile ilgili bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması istendi.

Tüm dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğini belirten YÖK, normalleşme sürecine geçilmesinin yalnızca aşılanmanın yaygınlaşması ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır." "Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir." "Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personeli ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

Çin'den Türkiye'ye 10 Milyon Doz Koronavirüs Aşısı Geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası aşı takvimine ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. "Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Koca, 10 milyon doz Sinovac aşısının bu hafta içerisinde geleceğini duyurdu.

CoronaVac aşısının ülkemizde üretilecek olması ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, bir süre daha beklenmesi gerektiğini, birkaç ay içinde yapılacak bir süreç olmadığını söyledi. Sinovac CEO’su Yin Weidong, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşı üretimi için lisans verdiklerini duyurmuştu.