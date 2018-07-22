Kanser Teşhisinde Yapay Zeka Dönemi

Japon bilim adamları ve sağlık alanında uzman doktorlar tarafından geliştirilen yapay zekanın erken evre mide kanserinin teşhisinde yüzde 80 doğruluk payıyla kanseri tanımladığı dile getirildi. Test aşamasında olan yapay zekanın daha farklı alanlarda da kullanılacağı söyleniyor.

Japonya merkezli araştırma enstitüsü Riken ve Ulusal Kanser Merkezinin yürüttüğü çalışmaya göre artık sağlık sektöründe yapay zeka teknolojisi kullanılabilecek. Erken mide kanseri teşhisinde önemli bir rol oynayacağı dile getirilen yapay zekanın, endoskopik görüntüleri hakkında 0,004 saniyede karara vardığı belirtildi.

Doktor ile Kapışabilecek Düzeyde

Ayrıca kanserli hücrelerin yüzde 80'ini aynı zamanda sağlıklı hücrenin ise yüzde 95'ini teşhis edebildiği söylenen yapay zekanın geliştirilme aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor. Fakat şu anki haliyle bile iyi bir doktor ile kapışabileceği ve bu anlamda sektör için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Şimdilik yalnızca erken evre mide kanseri teşhisinde kullanılan ve olumlu sonuçlar alınan yapay zekanın diğer hastalıklar üzerinde de kullanılması bekleniyor. Fakat geliştirilen bu yapay zekanın ne zaman yaygınlaşmaya başlayacağı ise henüz belli değil.