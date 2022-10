Kanye West'in Sosyal Medya Hesapları Kısıtlandı!

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West hem Twitter hem de Instagram'dan uzaklaştırıldı. Yaptığı paylaşımlardan dolayı hesapları askıya alındı. Önce Instagram hesabını sonra da Twitter hesabını kaybeden West, sosyal medyasız kaldı.

Tüm dünyada üne sahip olan rapçi, Yahudi karşıtı paylaşımlar yapması ile suçlanıyor. Twitter, West'in yaptığı paylaşım üzerine şirket politikalarını ihlal etmesi gerekçisiyle hesabını askıya aldı.

Yahudi karşıtı paylaşımına karşı kendini savunan ve paylaşımının herhangi bir sorun içermediğini söyleyen West ''siyah insanlar da aslında Yahudi kökeninden geliyor.'' şeklinde bir açıklama yaptı.

Aynı şekilde Instagram hesabı da kısıtlanan rapçinin, bu mecrada yaptığı paylaşım, Sean Combs isimli rapçi Diddy'nin Yahudiler tarafından kontrol edildiğini iddia etmesi oldu. Bu şekilde Meta'nın kurallarını çiğnemekle suçlandı. Instagram hesabı kısıtlanınca Twitter'a dönen rapçi, Mark Zuckerberg'i suçladı.

Elon Musk da West'in Twitter'a dönmesini ''Twitter'a tekrar hoş geldin dostum.'' diyerek yanıtladı.

Look at this Mark



How you gone kick me off instagram



You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur